A Venezia Regata Storica con parità di genere - Video



Per la prima volta compensi uguali per vogatori e vogatrici alla tradizionale Regata Storica in Canal Grande. 05.09.2021

In una Venezia che sembra uscita dal Covid, in base alle presenze di turisti registrate nel capoluogo veneto, solo ieri si contavano 85mila visitatori, nella giornata di oggi si svolgono le competizioni agonistiche di voga alla veneta nell'ambito della tradizionale Regata Storica in Canal Grande.Le polemiche nelle scorse settimane sulla diversità dei premi erano scoppiate al consiglio comunale, ma il Sindaco Luigi Brugnaro è intervenuto ed ha risolto il problema con uno stanziamento supplementare di 25.900 euro, parificando così per la prima volta i compensi tra campioni e campionesse.Si nota che l'evento non sarà esentato dalle misure anti-Covid: per accedere alle tribune è richiesto il green pass, mentre le aree lungo le rive del Canal Grande saranno contingentate, con obbligo di distanziamento e mascherine.La città di Venezia quest'anno compie 1.600 anni.

