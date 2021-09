https://it.sputniknews.com/20210905/a-kabul-riapre-la-scuola-italiana-per-ragazzi-sordi-12795476.html

A Kabul riapre la scuola italiana per ragazzi sordi

A Kabul riapre la scuola italiana per ragazzi sordi

L'iniziativa dell'associazione Pangea, mentre nel Paese continuano le proteste delle donne contro i talebani e la sharia.

2021-09-05T16:27+0200

2021-09-05T16:27+0200

2021-09-05T16:27+0200

mondo

afghanistan

talebani

kabul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/12620458_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_09a27b7801c11b30d03f41ff7b4dea90.jpg

Nessuna donna ministro, divieto di ascoltare o suonare musica in pubblico, obbligo per gli studenti di frequentare classi separate e per gli uomini di portare la barba lunga, nel rispetto della tradizione musulmana. Sono i primi effetti della legge islamica, tornata in auge in Afghanistan con la presa del potere da parte dei talebani*.Nella capitale Kabul, anche per questo, da qualche giorno si moltiplicano le manifestazioni delle donne afghane. Chiedono “libertà”, come riporta l’inviato del Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi. Libertà di avere un ruolo di primo piano nel lavoro e nella politica, di poter uscire liberamente, senza essere accompagnate e senza l’obbligo di coprirsi con il velo. Le proteste, che sono andate in scena anche ad Herat e Nimroz, sono finite spesso represse con lacrimogeni e manganellate.Come raccontano i volontari all’Agi, negli anni passati la scuola aveva messo su anche una squadra di calcio in cui bambini e bambine giocavano insieme. Ora, con le nuove regole, le classi dovranno essere rigorosamente separate in base al sesso e non ci saranno più partite di pallone tra maschi e femmine. Ma per l’associazione la ripresa dei corsi, tenuti da insegnanti afghani, è comunque un successo.I ragazzi disabili, infatti, potranno tornare a contare non solo su un aiuto per studiare, imparare un mestiere ed essere inseriti nella società, ma anche su un sostegno concreto per affrontare la povertà, visto che i volontari in passato si sono occupati anche di distribuire cibo e pasti agli studenti in difficoltà.*Organizzazione terroristica vietata in Russia e altri Paesi

https://it.sputniknews.com/20210826/afghanistan-come-i-talebani-applicheranno-la-sharia-12666611.html

afghanistan

kabul

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

mondo, afghanistan, talebani, kabul