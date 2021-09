https://it.sputniknews.com/20210904/usa-nominati-i-tre-elicotteri-russi-piu-pericolosi-al-mondo-12786267.html

Usa, nominati i tre elicotteri russi più pericolosi al mondo

Secondo Military Watch, i velivoli Ka-52, Mi-28HM e Mi-24 sono gli elicotteri più pericolosi al mondo. 04.09.2021, Sputnik Italia

Secondo la rivista Military Watch, gli analisti militari statunitensi hanno classificato i russi Ka-52, Mi-28HM e Mi-24 tra i primi cinque elicotteri da combattimento al mondo.Parlando delle caratteristiche dell'elicottero da ricognizione e attacco Ka-52 di nuova generazione, gli esperti hanno notato che il sistema coassiale lo rende più efficace degli analoghi stranieri.Grazie a questo sistema, è stato possibile assicurare una maggiore silenziosità e compattezza del velivolo, nonché aumentare il carico utile, scrivono gli osservatori. A loro avviso, l'armamento pesante dell'elicottero è di particolare valore.Hanno notato che la Russia è l'unico Paese che produce più di un tipo di elicotteri d'attacco pesanti di alta qualità, di cui fa parte anche l'Mi-28N "Cacciatore Notturno".Si osserva che questo velivolo può trasportare fino a 16 missili anticarro o 80 missili non guidati da 80 mm, fornendo un'enorme potenza di fuoco contro i veicoli corazzati e la fanteria nemica.Secondo le sue caratteristiche di volo, potenza di fuoco e facilità di manutenzione, il Mi-28 supera significativamente il concorrente americano Apache ed è famoso per la sua capacità di volare all'indietro, hanno concluso gli esperti.Inoltre, è stata successivamente creata una versione migliorata del Mi-28NM, in grado di trasportare missili aria-aria con teleguida ad infrarossi R-74M, che gli conferisce un grande vantaggio nelle battaglie con elicotteri nemici. Tra gli elicotteri più letali, c'è anche il più formidabile dell'era della Guerra Fredda, il Mi-24, che, secondo gli analisti, è ancora considerato uno dei migliori nel suo genere.Hanno anche sottolineato che le caratteristiche di volo del Mi-24 gli consentono di manovrare molto vicino al suolo, insieme a fanteria e veicoli corazzati, e bombardare le aree urbane quasi a livello della strada.Nella top-5 degli elicotteri migliori ci sono anche l'americano AH-64E Apache e il cinese Z-10M.

russia

