https://it.sputniknews.com/20210904/usa-chiedono-alla-finlandia-di-accogliere-i-profughi-afghani-12789436.html

Usa chiedono alla Finlandia di accogliere i profughi afghani

Usa chiedono alla Finlandia di accogliere i profughi afghani

Il ministro degli Esteri finlandese Pekka Haavisto: Washington ha chiesto ad Helsinki di accogliere cittadini afghani. 04.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-04T17:56+0200

2021-09-04T17:56+0200

2021-09-04T17:56+0200

usa

afghanistan

immigrazione

finlandia

profughi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0e/12142913_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d52e48e88c9bc3e9e951adbf641f63ac.jpg

Washington ha chiesto alle autorità finlandesi di accogliere diverse categorie di cittadini dall'Afghanistan: da membri del precedente governo a giudici donne, ha affermato il ministro degli Esteri finlandese Pekka Haavisto.Diverse categorie e gruppi di persone stanno cercando di lasciare l'Afghanistan, in cui i talebani* hanno ripreso il potere di recente. "Un gruppo comprende figure chiave del precedente governo e difensori dei diritti umani che potrebbero rischiare la morte. Un altro gruppo che è entrato in contatto è costituito da donne istruite che stanno perdendo il lavoro. Si dice che ci siano circa 250 donne giudici del Paese", afferma il ministro finlandese. Come riferito dal ministero degli Esteri finlandese alla fine di agosto, circa 500 afghani ed i loro familiari che hanno lavorato per Helsinki, la Ue e le missioni di mantenimento della pace sono giunti ​​in Finlandia.Talebani al potereAll'inizio di agosto, i talebani hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative in Afghanistan, nel contesto del ritiro delle forze alleate occidentali dal Paese centroasiatico. I talebani sono entrati nella capitale afghana il 15 agosto senza combattere, dopo la fuga del presidente Ashraf Ghani, e hanno preso il controllo dei centri di potere. Il giorno successivo, il 16 agosto, hanno annunciato la fine della guerra in Afghanistan e che la forma di governo del Paese sarebbe stata presto annunciata. L'unica provincia ancora non sotto il loro controllo è il Panjshir, a nord-est di Kabul.* Organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

https://it.sputniknews.com/20210903/di-maio-dice-no-allesodo-di-massa-degli-afghani-in-europa-12779289.html

raus jUEde Quando i giudeo-americani chiedono agli altri paesi di prendersi profughi sub umani usano il tintometro per stabilire il colore kalergico finale. Gli afghani stanno bene a casa loro, avendo il governo che si meritano. 1

Ivano I pagliacci americani fanno casini nel mondo e ora chiedono ai paesi alleati di accollarsi i problemi che loro hanno causato. Buffoni!!! 0

2

usa

afghanistan

finlandia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, afghanistan, immigrazione, finlandia, profughi