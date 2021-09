https://it.sputniknews.com/20210904/trump-in-trattative-avanzate-per-la-vendita-dellhotel-landmark-a-washington-12791576.html

Trump in "trattative avanzate" per la vendita dell'hotel Landmark a Washington

Trump in "trattative avanzate" per la vendita dell'hotel Landmark a Washington

L'ex presidente americano è in trattative avanzate per vendere il suo Trump International Hotel nel centro di Washington, secondo quanto segnalato oggi dal... 04.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-04T21:44+0200

2021-09-04T21:44+0200

2021-09-04T21:44+0200

usa

donald trump

business

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/12791680_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_1fc8de3b08ac0b514b25221081bacfb9.jpg

Si dice che Trump stia vendendo i diritti di locazione per l'omonimo hotel in Pennsylvania Avenue ad una società immobiliare, che negozierà ulteriormente con compagnie alberghiere. Ulteriori dettagli non sono ancora emersi, secondo il media. Un tentativo simile è stato fatto da Trump nel 2019 e il valore dell'affare si aggirava sui 500 milioni di dollari. Questa volta l'ex presidente dovrà accontentarsi di meno, secondo le fonti di Axios. La Trump Organization pagava 250mila dollari per l'affitto, secondo l'Amministrazione federale dei servizi generali, a partire dal 2017. Ma il pagamento avrebbe dovuto aumentare per l'inflazione. Inoltre 200 milioni di dollari sono stati investiti nelle riparazioni per rendere l'edificio un luogo lussuoso. Secondo quanto riferito, la vendita è stata spinta dalla crisi della pandemia di Covid, che ha colpito anche le altre attività di Trump, ad esempio i resort di golf.

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, donald trump, business