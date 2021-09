https://it.sputniknews.com/20210904/trump-il-vaccino-di-richiamo-covid-19-probabilmente-non-fa-per-lui-ma-non-e-contrario-12785148.html

Trump: il vaccino di richiamo Covid-19 "probabilmente non" fa per lui, ma non è "contrario"

Trump: il vaccino di richiamo Covid-19 "probabilmente non" fa per lui, ma non è "contrario"

Il dibattito sulla vaccinazione negli Stati Uniti si è trasformato in una questione altamente politica. 04.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-04T13:47+0200

2021-09-04T13:47+0200

2021-09-04T13:49+0200

donald trump

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/12785376_0:2:2604:1466_1920x0_80_0_0_9b81704e88d49bf3bb2e600b2fdbd256.jpg

Nel sondaggio NPR-PBS Newshour-Marist di venerdì, oltre il 95% dei democratici ha detto di essere già vaccinato o che lo sarà. Al contrario, solo il 62% dei repubblicani intervistati ha accettato di farsi l'iniezione, mentre il 37% ha detto no al vaccino.L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha ricevuto il vaccino Covid-19 poco prima di lasciare la Casa Bianca a gennaio, ha indicato che è improbabile che si sottoponga al richiamo, che dovrebbe essere approvato dai regolatori sanitari statunitensi nei prossimi mesi, anche se ha sottolineato di non essere "contrario".In un'intervista con il Wall Street Journal, Trump ha assicurato che si sente "come se fossi in buona forma" e per questo "probabilmente non" riceverà il terzo vaccino per rafforzare la risposta immunitaria al nuovo coronavirus.Secondo l'agenzia, nonostante i piani dell'amministrazione Biden di lanciare i richiami entro settembre, la US Food and Drug Administration (FDA) ha autorizzato il richiamo solo per individui con un sistema immunitario vulnerabile. La FDA e il comitato consultivo dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) non hanno ancora dato il via libera ufficiale per la terza iniezioni agli americani.Trump, durante un comizio in Alabama ad agosto, aveva suggerito che le persone dovrebbero farsi vaccinare, ma la dichiarazione è stata accolta con fischi.Spinte simili, a favore dei vaccini approvati, sono state sostenute anche dal leader della minoranza al Senato, Mitch McConnell (R-KY), che è uno dei membri principali del GOP nella camera, che ha fatto una pubblicità di servizio pubblico, incoraggiando i colleghi del Kentucky a farsi il vaccino. Anche il rappresentante degli Stati Uniti, Steve Scalise (R-LA), ha espresso una posizione simile, dopo aver ricevuto la prima dose a luglio.L'aumento degli sforzi per spingere più americani verso la vaccinazione è coinciso con un'epidemia nazionale di ceppo Delta, che ha messo a dura prova i sistemi ospedalieri e i medici. Secondo i dati ufficiali, l'aumento dei casi di Covid-19 e dei ricoveri ha avuto un impatto sproporzionato sui cittadini non vaccinati.E secondo il suddetto sondaggio, sono soprattutto i sostenitori repubblicani che esitano a farsi vaccinare. In confronto, il 5% dei democratici e il 17% degli indipendenti hanno dichiarato che non si faranno vaccinare.Il sondaggio ha anche verificato un appoggio sostanziale per un'iniezione di richiamo, con l'81% degli americani completamente vaccinati che dicono che ne farebbero una ulteriore, e il 19% che dicono di non esserne sicuri. A partire da venerdì, circa il 62% dei cittadini americani idonei ha ricevuto tutte le vaccinazioni.

https://it.sputniknews.com/20210904/treviso-infermiera-fingeva-vaccinazione-covid-19-indagata-12784129.html

https://it.sputniknews.com/20210903/fauci-la-nuova-variante-mu-del-covid-19-non-rappresenta-una-minaccia-immediata-12775952.html

https://it.sputniknews.com/20210903/la-popolarita-di-biden-crolla-al-43-dopo-gli-eventi-in-afghanistan-12774001.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

donald trump, coronavirus nel mondo