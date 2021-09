https://it.sputniknews.com/20210904/treviso-infermiera-fingeva-vaccinazione-covid-19-indagata-12784129.html

Treviso: infermiera fingeva vaccinazione Covid-19, indagata

Treviso: infermiera fingeva vaccinazione Covid-19, indagata

A Villorba, in provincia di Treviso, una infermiera è indagata per delle finte iniezioni del vaccino anti-Covid.

La Procura della Repubblica, su segnalazione di alcuni testimoni, ha aperto un fascicolo di indagine, con le ipotesi di reato di falso ideologico e omissione di atti d’ufficio, lo riporta l'Huffingtonpost.Alcuni colleghi infermieri nel centro vaccinale del piccolo paesino hanno notato delle stranezze nel modo di comportarsi della donna: l’infermiera sceglieva sempre la stanza del centro più periferica, meno in vista e scambiava strane occhiate e gesti con alcune persone in attesa, che poi cambiavano fila per accodarsi a quella della sua postazione.Con questa tecnica nessuno avrebbe potuto rinvenire siringhe ancora piene, tuttavia gli inquirenti hanno sequestrato i contenitori dei rifiuti speciali presenti nel centro vaccinale, allo scopo di condurre analisi scientifiche per gettare luce sul fatto che, se confermato, è inquietante.Questo vorrebbe dire che ci potrebbero essere in giro persone che risultano essere ufficialmente vaccinate, e quindi in possesso di green pass come vaccinati, ma che in realtà non hanno ricevuto il vaccino anti-COVID.Non la prima voltaA Treviso non è la prima volta che ciò accade. In precedenza, a Roncade, un’altra infermiera era finita sotto accusa ed era stata indagata dalla Procura, ma il fascicolo è stato archiviato.

