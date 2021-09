https://it.sputniknews.com/20210904/talebani-disperdono-manifestazione-di-donne-a-kabul-con-i-gas-lacrimogeni---video-12787550.html

Kabul, i talebani disperdono una manifestazione di donne con i lacrimogeni - Video

Kabul, i talebani disperdono una manifestazione di donne con i lacrimogeni - Video

I talebani hanno aperto il fuoco e usato il gas per disperdere una protesta di donne a Kabul. 04.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-04T16:04+0200

2021-09-04T16:04+0200

2021-09-04T16:17+0200

afghanistan

manifestazione

diritti umani

donne

talebani

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/12788101_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_502e408040caf8f143f101df1883a9a6.jpg

I talebani* hanno usato gas lacrimogeni e sparato in aria per disperdere una manifestazione di donne afghane, scese nelle strade di Kabul per chiedere l'uguaglianza, segnala Sputnik.Le proteste sono state causate dall'incertezza sul futuro. In particolare, le donne sono preoccupate per i problemi delle opportunità educative, oltre che occupazionali.Il corrispondente di Sputnik ha detto che gli islamisti hanno picchiato una delle attiviste, Nargis Sadat.La manifestazione si è svolta in una piazza vicino al palazzo presidenziale.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e molti altri Paesi

Superbianco Juden Palestine apartheid Grandi le donne afghane, sono loro che vanno sostenute ad ogni costo. I Talebani si comportano come l'esercito coloniale di occupazione israeliano nelle proteste palestinesi con la differenza che i talebani sparano in aria e gli ebrei sionisti al collo, specialmente ai bambini. 0

thor ...la paura della topa.... 0

2

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghanistan, manifestazione, diritti umani, donne, talebani