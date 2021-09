https://it.sputniknews.com/20210904/sparatoria-centro-trieste-7-feriti-di-cui-due-gravi-sono-in-prognosi-riservata-12789935.html

Sparatoria centro Trieste: 7 feriti di cui due gravi sono in prognosi riservata

Sparatoria centro Trieste: 7 feriti di cui due gravi sono in prognosi riservata

Sono sette le persone rimaste ferite nella sparatoria avvenuta questa mattina nel centro di Trieste e prese in carico dall'Azienda sanitaria universitaria... 04.09.2021, Sputnik Italia

È questo il bollettino di guerra che giunge da Trieste al termine del regolamento di conti tra gruppi di diversa etnia che si è svolto all’esterno di un bar nel cuore di Trieste.Questa mattina, è la ricostruzione dell'Asugi, i soccorsi sanitari sono stati allertati pochi minuti prima delle 8 per una sparatoria con vari feriti lungo la strada principale del capoluogo.Sul posto, prosegue il comunicato dell’Asugi, “sono giunti tempestivamente infermieri, operatori socio sanitari compresi quelli che concludevano l'orario notturno e il responsabile del 118. In pochi minuti è stata messa in atto tutta l'organizzazione necessaria e l'impegno degli operatori”. In totale sono giunti sul posto 3 medici, 6 infermieri, 6 operatori socio sanitari, 6 autisti e tre soccorritori della Croce Rossa.Le indaginiPer la sparatoria degna di un Far West all’italiana ci sono due persone in stato di fermo per le quali si attende una decisione da parte del magistrato di turno.Si tratta di due cittadini stranieri bloccati stamani dopo la sparatoria avvenuta in pieno centro a Trieste. I due sono stati fermati al Lisert di Monfalcone (Gorizia) mentre tentavano di allontanarsi dalla città. Due Procure, quelle di Trieste e Gorizia, sono al lavoro sulla vicenda per stabilire la competenza a procedere al fermo e alla successiva convalida prima che l'intera inchiesta passi a Trieste dove si sono verificati i fatti che hanno destato sgomento in città.Allo stato l'ipotesi di reato configurata è tentato omicidio con l'uso di armi da fuoco. Stando alle prime informazioni sembrerebbe che i feriti appartengano tutte a una delle due fazioni rivali, operai kosovari contro operai albanesi, che si sono fronteggiati in quello che agli occhi degli inquirenti appare essere un agguato.La reazione di Fedriga

aidenzio Auspico risposte da parte dell’autorità ..quali sig Fedriga Trieste grazie alla Lamorgese e' diventato un porto di mare esattamente come Lampedusa migliaia di clandestini entrano senza che vi sia un cazzo di controllo adenzio 0

