Sondaggi elettorali, Giorgia Meloni esulta: superato nettamente l'amico Matteo Salvini

Sondaggi elettorali, Giorgia Meloni esulta: superato nettamente l’amico Matteo Salvini

04.09.2021

2021-09-04T20:57+0200

2021-09-04T20:57+0200

2021-09-04T20:57+0200

Chi lo avrebbe mai detto solo tre anni fa, al termine dello spoglio dei voti delle politiche che consacrarono M5S primo partito d’Italia, seguito dalla Lega e molto staccato quello della Meloni, seppur con un risultato in netta crescita rispetto a precedenti elezioni.Poco il distacco si dirà, ma da un punto di vista mediatico e psicologico fa tanto, soprattutto ad un mese esatto dalle elezioni amministrative da svolgersi nelle maggiori metropoli e città italiane: Napoli, Milano, Roma, Torino e Bologna tra le altre.A far tremare Matteo Salvini non è solo il sorpasso oggettivo (momentaneo?) della Meloni nei sondaggi politici, ma è quel Partito Democratico guidato da Enrico Letta che, con il 19,2% delle intenzioni di voto, si dimostra capace di poter esprimere potenziale di aggregazione politica intorno ad un progetto e ad una idea di paese credibile: del resto Letta è lì per questo.Il Movimento 5 Stelle è al 16,1%… Dove sta l’effetto Giuseppe Conte? Questi, appena ieri, ha avviato la campagna elettorale del suo partito per sostenere i candidati alle prossime amministrative. Una propaganda elettorale della durata di un mese per conquistare qualche voto, ma forse neanche Conte spera di portare a casa un Comune.Le sorprese, tuttavia, sono sempre oltre le previsioni dei sondaggi elettorali.Gli altri partitiForza Italia vale l’8,3% delle intenzioni di voto, mentre Azione di Carlo Calenda è al 3,3%.Segue Italia Viva di Matteo Renzi con il 2,1%, un partito che con la sua scuola di formazione politica estiva dimostra di non avere detto tutto e che probabilmente con le giuste alleanze (Italia Viva + Azione?) ritroveremo nel Parlamento a numeri ridotti anche nella prossima legislatura.Seguono Sinistra Italiana (2%), Articolo 1 (1,8%), Verdi (1,7%), +Europa (1,7%).Il leader che piaceUn rapido sguardo ai leader che piacciono agli italiani. Al primo posto l’ex numero uno dell’Eurotower Mario Draghi (67,1%), seguito da Giorgia Meloni (44,4%).Quindi troviamo Giuseppe Conte (35,5%) e Matteo Salvini (31%), proseguendo Enrico Letta (29,6%) e Silvio Berlusconi (29,5%). L’ultimo è Matteo Renzi, con il 10,1%.

