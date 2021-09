Covid-19, gli scienziati rivelano una conseguenza pericolosa del virus

https://it.sputniknews.com/20210904/scienziati-rivelano-una-conseguenza-pericolosa-del-covid-19-12781081.html

Gli organi delle persone che sono state malate di Covid possono "invecchiare" di decenni, hanno avvertito gli scienziati, riporta il New York Times.Lo studio ha coinvolto 89mila persone convalescenti da Covid-19 e 1,6 milioni di persone non infettate dal SARS-CoV-2.Secondo gli esperti, negli adulti sani di età compresa tra 30 e 40 anni, la perdita della funzione renale è di circa l'uno percento all'anno. Le infezioni gravi possono portare a danni più gravi o addirittura permanenti a questo organo o a malattie croniche.I ricercatori hanno chiarito che le osservazioni erano basate su cartelle cliniche anonime della U.S. Veterans' Health Administration, quindi i pazienti erano prevalentemente maschi bianchi con un'età media di 68 anni.I medici non sanno esattamente perché i reni soffrano così tanto dopo il COVID-19. Hanno suggerito che questo organo potrebbe essere particolarmente sensibile a vari processi infiammatori nell'organismo o all'attivazione del sistema immunitario. Inoltre, i problemi di coagulazione del sangue possono interferire con la funzione renale, hanno concluso.

