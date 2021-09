Salvini: "Mio figlio si vaccina solo per non pagare tamponi a €30 tre volte alla settimana"

“Mio figlio, in questi minuti, sta andando a vaccinarsi a Milano non perché convinto, ma perché la settimana prossima ha gli allenamenti di calcio e dovrebbe fare tre tamponi a settimana, per un costo di 30 euro a tampone. Io non voglio un’Italia per ricchi e una per poveri, dove i primi possono scegliere. Se lo Stato mi impone una cosa, deve darmi gli elementi per andare avanti”, ha detto ieri Salvini, citato dall’Huffingtonpost.