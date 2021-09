https://it.sputniknews.com/20210904/roma-immobile-occupato-da-casapound-la-raggi-pronta-a-comprarlo-per-sgomberarlo-12788675.html

Roma: immobile occupato da Casapound, la Raggi pronta a comprarlo per sgomberarlo

A Roma, l’immobile pubblico occupato da Casapound è ancora nelle loro mani e nessuno si è mosso per sgomberarlo, nonostante sia occupato abusivamente da 20... 04.09.2021, Sputnik Italia

roma

virginia raggi

A un mese dalle elezioni amministrative che si svolgeranno anche a Roma per rieleggere il sindaco, l’uscente Virginia Raggi dice che l’immobile occupato è di proprietà del Demanio e del Miur e che questi non hanno fatto nulla fino ad ora.Lei ha fatto il possibile per sollecitare le parti in causa, compresa la Prefettura, così da “avviare le procedure di sgombero”, ma di più si può fare solo una cosa.E questa cosa è l’acquisto dell’immobile da parte del Comune di Roma, per poi sgomberarlo. Quindi l’idea della Raggi è di metterlo a bilancio nei conti di Roma capitale, per poi farci alloggi pubblici.Lodevole iniziativa che richiederà fondi pubblici per essere realizzata:Poco dopo ha risposto l’altro candidato alle amministrative di Roma, Roberto Gualtieri, esponente di spicco del Partito Democratico. Uomo preso da Bruxelles e portato al governo a Roma, sotto il Conte bis, per gestire l’economia del Paese e ora catapultato a Roma come sindaco.E ricorda che, da ministro, aveva scritto alla Raggi “per farlo e la sindaca non è stata capace di farlo”. E quindi la promessa elettorale di Gualtieri: “Noi lo sgombereremo”.

raus jUEde Certo, lo compra per farlo sgombrare da casapound e poi farlo occupare da negri e zingari. Raggi, torna a casa tua a San Basilio e lascia in pace i romani. 4

thor quando non si hanno temi politici da dibattere, ecco che spunta Casapound: i politici pd5s non trovano altro aggregante! RIDICOLI 2

roma

