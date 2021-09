https://it.sputniknews.com/20210904/rivelato-un-sintomo-che-puo-presagire-il-morbo-di-alzheimer-12792149.html

Rivelato un sintomo che può presagire il morbo di Alzheimer

Rivelato un sintomo che può presagire il morbo di Alzheimer

Daily Express: segnali di ansia possono segnalare l'inizio della demenza senile. 04.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-04T22:55+0200

2021-09-04T22:55+0200

2021-09-04T22:55+0200

medicina

salute

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/18/9566938_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_7a3ae239568fdd17c2680e70535018b3.jpg

Una preoccupazione inspiegabile nelle persone con più di 60 anni può indicare una fase iniziale della malattia di Alzheimer, ha affermato il medico Emer McSweeney. L'ansia dolorosa non è come "l'ansia naturale", secondo il dottore. Tuttavia, può apparire molto prima dei primi sintomi evidenti.L'articolo osserva che la malattia di Alzheimer colpisce principalmente la memoria a breve termine e che si sviluppano problemi con la memoria a lungo termine man mano che la malattia progredisce. L'articolo indica anche che questa malattia è incurabile e non ci sono farmaci che possano fermarne l'evoluzione. Tuttavia la diagnosi precoce può facilitare il decorso della malattia.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

medicina, salute