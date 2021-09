https://it.sputniknews.com/20210904/questa-vitamina-ti-protegge-dalla-pericolosa-aterosclerosi-12790184.html

Questa vitamina ti protegge dalla pericolosa aterosclerosi

Questa vitamina ti protegge dalla pericolosa aterosclerosi

Una nuova ricerca della Edith Cowan University (ECU) suggerisce che mangiare cibi ricchi di vitamina K può ridurre il rischio di malattie cardiache causate... 04.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-04T23:21+0200

2021-09-04T23:21+0200

2021-09-04T23:21+0200

medicina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/790/13/7901357_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_473470e89ce2def2c15ca12f31e3a7d3.jpg

L' aterosclerosi è una malattia in cui le placche si depositano all'interno delle arterie, ostruendo il flusso di sangue al cuore e ad altre parti del corpo. Queste placche sono costituite da grasso, colesterolo, calcio e altre sostanze.Secondo lo studio, le persone che avevano un apporto maggiore di vitamina K1 – presente principalmente nelle verdure a foglia verde e negli oli vegetali – avevano il 21% in meno di probabilità di essere ricoverate in ospedale a causa di malattie cardiache causate dall'aterosclerosi. Quelli con il più alto apporto di vitamina K2 – che si trova nelle uova, negli alimenti fermentati e nella carne – avevano il 14% in meno di probabilità di essere ricoverati in ospedale.Nonostante la lunga durata della ricerca, gli scienziati ritengono ancora che sia troppo presto per trarre conclusioni definitive. Nuovi esperimenti sono necessari per comprendere appieno ciò che spinge l'organismo a subire il positivo effetto di entrambi i tipi di vitamina K.Attualmente, i ricercatori affermano che l'effetto positivo della vitamina K1 è dovuto alla sua capacità di proteggere le arterie principali dall'accumulo di calcio. Questo di solito termina con la calcificazione dei vasi sanguigni.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

medicina