Paralimpiadi, l'Italia fa il triplete alla finale dei 100 metri T63 donna: è storia

2021-09-04T15:20+0200

Ecco alle Paralimpiadi l’Italia da record ci mette la firma che resterà nella storia dello sport italiano, con tre donne che nei 100 metri T63 si piazzano prima, seconda e terza.E non basta, perché la medaglia d’oro, Ambra Sabatini, fissa anche il nuovo record mondiale di specialità in 14.11”. L’argento va all’italiana Martina Caironi in 14.46 e il bronzo all’italiana Monica Contraffatto in 14.73.Ambra, Martina e Monica stupiscono oggi l’Italia e il mondo con un podio tutto azzurro che porta il conteggio complessivo delle medaglie a 69, di cui 14 sono d’oro, 29 d’argento e 26 di bronzo.Ma non sono le uniche medaglie di giornata, dal tiro con l’arco ricurvo giunge l’argento a squadre mista di Elisabetta Mijno e Stefano Travisani. A vincere la finale la coppia russa Margarita Sidorenko e Kirill Smirnov.Il portabandiera per la cerimonia di chiusuraLe Paralimpiadi di Tokyo 2020 volgono al termine e l’Italia ha scelto chi sarà il portabandiera per la cerimonia di chiusura di questa edizione che per l’Italia più che storica è stata epica. Mai così tante medaglie in una competizione multidisciplinare.Il portabandiera sarà quindi Matteo Parenzan, membro della nazionale italiana di tennistavolo e anche il più giovane tra tutti i nostri atleti paralimpici con i suoi 18 anni.

sport, paralimpiadi