https://it.sputniknews.com/20210904/obbligo-vaccinale-salvini-insiste-non-nellaccordo-di-governo-con-draghi-confronto-12788172.html

Obbligo vaccinale, Salvini insiste: "non nell'accordo di governo, con Draghi confronto"

Obbligo vaccinale, Salvini insiste: "non nell'accordo di governo, con Draghi confronto"

Non cambia linea la Lega sull'obbligo vaccinale dopo i piani in materia annunciati da Draghi e sostenuti da tutti gli altri partiti della maggioranza. 04.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-04T18:15+0200

2021-09-04T18:15+0200

2021-09-04T18:15+0200

matteo salvini

vaccino

lega

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/12566782_0:12:3073:1741_1920x0_80_0_0_199915aee91ab11f7c5a000ebf87ed25.jpg

Da Milano Matteo Salvini ribadisce che la Lega non ha cambiato idea sull'obbligo vaccinale, su cui ha parere negativo e allo stesso tempo rileva che non è parte dell'accordo di governo.Relativamente al green pass, Salvini ha detto di essere favorevole, ma solo per grandi eventi, escludendo il suo utilizzo per accedere ai mezzi pubblici.In ogni caso Salvini ha confermato la disponibilità di dialogare con Draghi per trovare una posizione comune.In precedenza a margine di una videoconferenza di Matteo Salvini con i governatori leghisti delle regioni - Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia-Giulia), Attilio Fontana (Lombardia), Maurizio Fugatti (Provincia autonoma di Trento), Christian Solinas (Sardegna), Nino Spirlì (Calabria), Donatella Tesei (Umbria) e Luca Zaia (Veneto) - sono emerse le proposte della Lega in merito ai temi più spinosi e d'attualità relativi alla politica per affrontare e convivere con la pandemia di coronavirus, ha riportato Adnkronos.In precedenza Matteo Salvini, contrario all'obbligo vaccinale, dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi, aveva chiarito che la Lega sarebbe rimasta all'interno della maggioranza.

https://it.sputniknews.com/20210902/scontro-nella-maggioranza-tra-letta-e-salvini-sullobbligatorieta-del-green-pass-12751432.html

raus jUEde Salvini, fai quello che avresti dovuto fare da tempo: dichiarare che Mattarella, Conte, Draghi, Letta, Speranza e Lamorgese sono traditori del popolo italiano e chiedere al popolo di non accettare più questa oppressione. Se non sei capace di farlo, fatti sostituire da chi ha più palle. 1

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

matteo salvini, vaccino, lega, coronavirus in italia, vaccinazione in italia