Obbligo vaccinale, cresce la probabilità. Il ministro Speranza non smentisce: ‘Possibile’

Obbligo vaccinale, cresce la probabilità. Il ministro Speranza non smentisce: ‘Possibile’

Dopo il laconico 'Sì' del presidente del Consiglio Mario Draghi a chi gli chiedeva se lui era favorevole o meno all'obbligo vaccinale, ora chi spinge verso...

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando a margine di un incontro con il Segretario alla Salute degli Stati Uniti, Xavier Becerra, con il quale ha firmato un memorandum su ricerca e scienze mediche, ha riferito che l’obbligo vaccinale contro il coronavirus è una possibilità che si trova sul tavolo delle decisioni governative.Speranza ha anche precisato che oltre il 70% degli italiani al di sopra dei 12 anni si è vaccinato “ma noi vogliamo insistere, vogliamo che questo numero cresca sempre di più”.Tuttavia, i dati indicano che giornalmente non si va oltre le 290 mila somministrazioni di dosi, contro le 500 mila e più raggiunte nei mesi precedenti. Vi è quindi un significativo rallentamento della campagna vaccinale, il che è oggettivo.Ecco quindi l’opzione “di ferro”, ovvero quella di obbligare tutti a vaccinarsi.Per ora green passL’obbligo vaccinale è un'ipotesi sul tavolo del Governo, ma al momento Speranza fa capire che si agirà attraverso la “spinta gentile” del green pass.Speranza: Condivido posizione DraghiIl ministro della Salute, parlando della conferenza stampa di Draghi di due giorni fa, si è espresso a favore della posizione del Presidente del Consiglio:“Abbiamo dato un messaggio molto netto e rigoroso. Io condivido, parola per parola, le parole del premier Draghi”, ha aggiunto.Ha sottolineato che il Governo valuterà la possibilità di estendere il green pass a nuovi ambiti e l’ipotesi dell’obbligo vaccinale.Obbligo vaccinale legittimo?Il ministro Speranza richiama la Costituzione italiana e dice che essa lo “consente con un’iniziativa di natura legislativa e che noi riteniamo sia uno strumento a disposizione del parlamento e del Governo”, se sarà necessario.Ma è la stessa Costituzione che gli oppositori all’obbligo richiamano per dire che non si può. Tuttavia, in Italia sono 11 i vaccini obbligatori per legge per altre malattie.Al momento in Italia sono 78.798.299 le dosi di vaccino somministrate, intanto 38.480.497 persone (71,25% della popolazione over 12) hanno completato la vaccinazione.

raus jUEde Il governo è aiutato nelle sue decisioni da numerosi esperti di sociologia e psicologia di massa, che propongono soluzioni modulate in modo da impedire che i soggetti manipolati abbiano una visione di insieme o, soprattutto, si possano coalizzare facilmente per opporre resistenza. Questi grandi esperti sanno però che esiste in ogni soluzione socio-esistenziale una "sottile linea rossa", per cui l'individuo, trattato sempre più ingiustamente, matura la consapevolezza di essere colpito da un nemico e si predispone alla reazione (prevalentemente violenta). Ora il governo ha davanti a sè due linee rosse: la prima, che possiamo individuare nello "stato di assedio", è quella di estendere il green pass fino a rendere difficoltoso per i non vaccinati, ottenere i generi/servizi di sussistenza (es. fare la spesa, andare in farmacia, andare dal proprio medico, entrare in un centro commerciale). La seconda linea rossa è l'obbligo di vaccinazione, per cui a un certo punto a una persona verrà .... 6

raus jUEde ... imposto di farsi inoculare un preparato medico che non vuole. A molti come me non interessa protestare adesso, ma attendere il superamento di almeno una delle due linee rosse da parte del governo. Dopo di che non si tratta più di commentare le ingiustizie, gli atteggiamenti di dittatura o altre amenità: si tratta solo di prendere contromisure e, poichè è in gioco la vita di chi è stato estromesso dal grande piano epurativo giudeo, sarà allo stesso modo posta in gioco la vita di chi sta operando questa ingiustizia mortale. Non sono minacce: sarebbe puerile pensarlo a questo livello di analisi. Si chiama solo reazione (più o meno) incontrollata di persone portate al limite esistenziale. Non so se sarà una rivoluzione, un colpo di Stato o una guerra civile, ma se si innesca ci sara una serie notevole di morti eccellenti. 6

