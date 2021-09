https://it.sputniknews.com/20210904/non-solo-al-cuore-per-le-donne-il-colesterolo-alto-puo-nascondere-un-altro-grave-rischio-12775809.html

Non solo al cuore, per le donne il colesterolo alto può nascondere un altro grave rischio

Gli scienziati hanno scoperto che livelli elevati di colesterolo nel sangue hanno un legame con il rischio di sviluppare il cancro al seno. 04.09.2021, Sputnik Italia

Livelli elevati di colesterolo nel sangue possono portare allo sviluppo del cancro, compreso il cancro al seno, secondo gli esperti del Duke Institute of Oncology. Lo studio è stato pubblicato su Nature Communications. Gli scienziati hanno condotto un esperimento sui topi, durante il quale è stato scoperto che le cellule metastatiche tumorali in risposta allo stress assorbono il colesterolo, dopo di che alcune di esse muoiono. Le cellule sopravvissute ottengono resistenza al successivo processo di morte, la ferroptosi e al contrario si moltiplicano e metastatizzano rapidamente.Non solo gli estrogeni, da cui dipende il cancro al seno, ma anche altri tumori maligni, come il melanoma, possono utilizzare un tale meccanismo, si afferma nell'articolo.I risultati dello studio, come hanno spiegato gli esperti, hanno dimostrato il pericolo di alti livelli di colesterolo per l'organismo, quindi è estremamente importante seguire una dieta e assumere farmaci ad hoc. In precedenza l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha spiegato come ridurre al minimo il rischio di cancro. Prima di tutto i medici hanno raccomandato di avere un peso nella norma. In secondo luogo, un'attività fisica regolare e una dieta sana possono ridurre significativamente il rischio di cancro. In particolare occorre consumare più frutta e verdura, cereali, legumi, evitare o limitare il consumo di carni rosse, bibite zuccherate ed evitare completamente l'alcol.

