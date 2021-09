https://it.sputniknews.com/20210904/meloni-ribadisce-non-sono-daccordo-su-obbligo-vaccinale-12785721.html

Meloni ribadisce: non sono d'accordo su obbligo vaccinale

Meloni ribadisce: non sono d'accordo su obbligo vaccinale

"L'estensione del green pass e l'obbligo vaccinale sono due cose diverse", le parole di Giorgia Meloni a Mantova, partecipando all' incontro con le categorie... 04.09.2021, Sputnik Italia

"Se il governo vuole usare il green pass per inserire surrettiziamente un obbligo vaccinale, se ne assumerà la responsabilità. L'obbligo vaccinale non è giusto e io non sono d'accordo", ha detto oggi il capo di Fratelli d’Italia.Sulla stessa lunghezza d’onda l’amico della Lega, Matteo Salvini, il quale questa mattina ha affermato che il figlio si è sottoposto alla vaccinazione soltanto perché altrimenti avrebbe dovuto fare il tampone tre volte alla settimana per giocare a calcio.Salvini ha detto al governo di cui fa parte che, se suo figlio dovesse avere delle conseguenze, dovrà essere lo Stato a risarcire.Intanto Roberto Speranza, ministro della Salute, va spedito per la sua strada, forte dell’endorsement all’obbligo vaccinale di Mario Draghi. Questi, sinteticamente, durante una conferenza stampa di pochi giorni fa ha risposto di essere favorevole all’obbligo vaccinale.Ed infatti, il ministro Speranza ha affermato che tale opzione è sul tavolo del governo, anche se per ora si vuole spingere ulteriormente sul green pass, introducendo l’obbligatorietà del passaporto anche in altri ambiti.

coronavirus in italia, politica, giorgia meloni