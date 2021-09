https://it.sputniknews.com/20210904/le-azzurre-del-volley-campionesse-deuropa-battuta-la-serbia-12792007.html

Le azzurre del volley campionesse d'Europa: battuta la Serbia

Le azzurre del volley campionesse d'Europa: battuta la Serbia

Bellissima vittoria della nazionale femminile di pallavolo, che proprio a Belgrado ha battuto nettamente 3-1 le padroni di casa. 04.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-04T22:07+0200

2021-09-04T22:07+0200

2021-09-04T22:19+0200

sport

italia

serbia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/12196500_0:68:2119:1260_1920x0_80_0_0_d1fefc42cf67df8723165df05a041e4b.jpg

🥇🇮🇹Le azzurre hanno vinto in rimonta per 3-1, travolgendo le avversarie nell'ultimo set per 25-11.Prima di questo importante successo, l'italvolley rosa aveva sempre perso contro la Serbia nelle partite che contano: nella finale mondiale 2018, nella semifinale degli Europei 2019 e nei quarti di finale delle scorse Olimpiadi a Tokyo.

raus jUEde A quanto pare ha vinto la formazione coloniale dell'Italia. 1

giovanni Grandi ragazzeeeeee! Egonu super!.... 0

3

italia

serbia

