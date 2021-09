https://it.sputniknews.com/20210904/il-texas-permette-di-portare-pistole-senza-addestramento-12789585.html

Il Texas permette di portare pistole senza addestramento

Una modifica alla legislazione dello Stato del Texas consentirà il porto d'armi in pubblico senza permesso. La nuova legge approvata dal governatore consentirà... 04.09.2021, Sputnik Italia

La firma del Texas House of Representatives Bill 1927 da parte del governatore dello Stato, Greg Abbott, garantisce che tutti i cittadini texani di età pari o superiore a 21 anni che possono possedere legalmente un'arma da fuoco, hanno il diritto di portarla apertamente in pubblico senza la necessità di avere un permesso o aver superato un corso di addestramento.Questa legislazione è la prima del suo genere nello Stato dopo una serie di sparatorie come quella nel 2019 a Walmart a El Paso da parte di un ragazzo di 21 anni. Prima di questa tragedia, lo stato consentiva già il possesso di fucili senza alcun tipo di vincolo o limitazione.Prima le persone che volevano portare liberamente un'arma dovevano ottenere una licenza, inserire le proprie impronte digitali nel database della US Homeland Security, superare un corso per imparare come si usano e superare un test scritto e un test di abilità di tiro.La normativa aggiornata è entrata in vigore mercoledì 1° settembre 2021. Il Texas segue i passi di altri 19 Stati americani, tra cui Iowa, Utah o Tennessee, i quali hanno implementato requisiti simili per quanto riguarda le armi a canna corta.

armi, texas