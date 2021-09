https://it.sputniknews.com/20210904/governo-draghi-cingolani-non-ci-sono-ministri-contro-i-vaccini-12791820.html

Governo Draghi, Cingolani: non ci sono ministri contro i vaccini

"E' gioco politica" per il ministro della Transizione ecologica.

2021-09-04T22:02+0200

Secondo il ministro Roberto Cingolani, nessun membro della squadra del governo Draghi è contro la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 e non ci sono divisioni.Allo stesso tempo ammette l'esistenza di una "dialettica politica" al di fuori della squadra di governo.In precedenza oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha detto che l’opzione obbligo vaccinale è sul tavolo del governo.

raus jUEde

Il sapientone Cepulani vorrebbe spiegare come è nato il vaccino del vaiolo e come sono state salvate milioni di vite grazie a questo. Ci serviva proprio quest'altro imbonitore do nascimento. magari bastava anche leggere questo trafiletto di wiki: """""Nessun farmaco è approvato per il trattamento del vaiolo, dal momento che i farmaci antivirali sono stati sviluppati solo successivamente all'eradicazione della malattia. Gli studi suggeriscono che il cidofovir somministrato per via endovenosa possa essere efficace nella terapia, sebbene sia caratterizzato da tossicità renale[44].""""" Questo significa che in caso di insorgenza di un nuovo focolaio del vaiolo si procede immediatamente con l'antivirale, e non si vaccina nuovamente tutta la popolazione mondiale. Per l'appunto quello che si dovrebbe fare con l'idrossiclorochina (o studiando un antivirale covid specifico, cosa che nessuno si è degnato di fare) e non vaccinando per decenni l'intera umanità. Che idiota.

