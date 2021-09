https://it.sputniknews.com/20210904/geologi-in-allerta-per-rischio-di-eruzione-catastrofica-di-un-supervulcano-12776995.html

Geologi in allerta per rischio di eruzione catastrofica di un supervulcano

I geologi che studiano il supervulcano dormiente Toba sull'isola indonesiana di Sumatra hanno trovato segni che il magma continua ad accumularsi nelle sue... 04.09.2021, Sputnik Italia

L'eruzione di uno qualsiasi dei supervulcani sulla Terra, di cui se ne contano circa una ventina, può non solo provocare un cambiamento climatico globale, ma anche diventare catastrofico per tutti gli esseri viventi. Pertanto gli scienziati cercano di comprendere il più possibile i meccanismi che portano alla formazione di enormi volumi di magma fuso sotto i supervulcani. I risultati di esperimenti e simulazioni numeriche mostrano che le eruzioni dei supervulcani si verificano a causa dell'aumento del magma liquido attraverso la crosta terrestre: quando risale da una profondità di oltre dieci chilometri è in atto una sua espansione che porta ad un'esplosione e un'eruzione catastrofica. Gli scienziati utilizzano strumenti geofisici per monitorare lo stato delle viscere dei supervulcani in modo da non perdere il momento in cui il magma liquido inizia a salire, che, secondo i dati geologici, si verifica una volta ogni decine di migliaia di anni.

