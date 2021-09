https://it.sputniknews.com/20210904/far-west-in-strada-a-trieste-8-feriti-a-seguito-di-una-sparatoria-due-i-fermati---foto-12782245.html

Far West in strada a Trieste, 8 feriti a seguito di una sparatoria: due i fermati - Foto

Far West in strada a Trieste, 8 feriti a seguito di una sparatoria: due i fermati - Foto

Ancora da chiarire le dinamiche della sparatoria in stile selvaggio west avvenuta questa mattina a Trieste intorno alle ore 8.00. Diversi colpi di arma da... 04.09.2021, Sputnik Italia

I colpi d’arma da fuoco, riporta La Repubblica, sarebbero stati sparati nei pressi di un bar che si trova lungo la strada che attraversa il centro di Trieste.Mentre non è ancora chiaro il movente della sparatoria, essa potrebbe essere maturata al termine di un diverbio tra gruppi di etnie opposte.Le forze di polizia hanno chiuso la zona al traffico e al passeggio e sono in corso i rilievi da parte della scientifica. Numerose le forze impiegate, tra cui Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza.L’inseguimentoChi ha sparato sarebbe fuggito a bordo di un classico furgone bianco, il quale è stato però intercettato e fermato dalla Polizia di Stato alla barriera Lisert, prima che riuscissero ad imboccare l’autostrada.Trieste Prima, quotidiano locale, scrive che non sarebbe un furgone quello fermato in prossimità del Lisert, ma un'autovettura, e che ci sarebbe stato anche un conflitto a fuoco tra fuggitivi e polizia.Sempre il quotidiano locale scrive anche che a sparare sarebbe stato un uomo incappucciato, poi scappato a piedi di corsa. Quindi si suppone che, forse, uno dei sospetti sia ancora in fuga ed armato.

raus jUEde Chi ha sparato ed è fuggito è sceso da una grossa audi bianca con targa balcanica rimasta con la portiera del guidatore aperta. Se questo governo non provvede a buttare fuori dall'Italia tutti gli zingari, allora sarà il popolo italico che subentrerà e provvederà ad eliminarli tutti, comprese donne e bambini. Questa è la mia profezia, e non manca tanto alla sua attuazione. 1

Denisio Cuore della città Giuliana sarebbe stato corretto dovreste studiare un po'di geografia.. 1

trieste

