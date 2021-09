https://it.sputniknews.com/20210904/ema-genazzani-autorizzare-lobbligo-vaccinale-spetta-ai-singoli-stati-non-a-noi-12784503.html

Ema, Genazzani: "autorizzare l'obbligo vaccinale spetta ai singoli Stati, non a noi"

Ema, Genazzani: "autorizzare l'obbligo vaccinale spetta ai singoli Stati, non a noi"

L'obbligo di vaccinarsi non è di competenza dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), sono i singoli Stati che, se lo ritengono opportuno, devono imporre la... 04.09.2021

2021-09-04T16:27+0200

2021-09-04T16:27+0200

2021-09-04T16:27+0200

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

Lo dice al quotidiano La Stampa Armando Genazzani, professore di Farmacologia all’Università del Piemonte Orientale e rappresentate per l’Italia nel comitato per l’approvazione dei farmaci Ema.La scelta politica di passare dall’obbligo del green pass all’obbligo del vaccino è “una scelta politica che spetta solo al governo” e il professore fa notare che tale vincolo normativo è già stato legiferato nei confronti degli operatori sanitari.Fare o non fare la terza dose?Genazzani rende noto che l’Ema sta valutando i dati per capire se la terza dose serve oppure no.Tuttavia, l’Ema protende per una terza dose solo in casi specifici come gli immunodepressi che non hanno risposto sufficientemente alle due dosi.Intanto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha detto che l’opzione obbligo vaccinale è sul tavolo del governo.

raus jUEde Di fronte all'idea dei patiboli e dei plotoni di esecuzione fanno a gara a passarsi il cerino prima che si spenga. Poi il buio della morte. 1

