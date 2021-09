https://it.sputniknews.com/20210904/di-maio-lambasciata-ditalia-in-afghanistan-e-possibile-solo-a-doha-12785843.html

Di Maio: l'Ambasciata d'Italia in Afghanistan è possibile solo a Doha

Di Maio: l'Ambasciata d'Italia in Afghanistan è possibile solo a Doha

Dall'Uzbekistan, dove si trova in visita, il titolare della Farnesina ha parlato dell'"ipotesi Doha" per ricollocare l'Ambasciata d'Italia in Afghanistan. 04.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-04T14:08+0200

2021-09-04T14:08+0200

2021-09-04T14:08+0200

italia

afghanistan

qatar

talebani

ambasciata

luigi di maio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/10559078_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_b54e7dc6f13ec6c4ef9b58aaf5c9a926.jpg

Luigi Di Maio ha dichiarato che, al momento, sono aperte discussioni sulla ricollocazione delle missioni diplomatiche italiane in Afghanistan, tuttavia ha escluso che avvenga a Kabul, lasciando uno spiraglio invece a Doha, la capitale del Qatar.Intanto, fonti a Palazzo Chigi hanno smentito la notizia, circolata ieri sui social da rappresentanti dei talebani*, secondo cui l'Italia sarebbe stata in procinto di riaprire l'Ambasciata a Kabul.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e altri Paesi

https://it.sputniknews.com/20210903/di-maio-dice-no-allesodo-di-massa-degli-afghani-in-europa-12779289.html

italia

afghanistan

qatar

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, afghanistan, qatar, talebani, ambasciata, luigi di maio