D’Amato: memo ai no-vax dimessi dall’ospedale su quanto è costata la loro degenza

Presa di posizione simbolica quella dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che farà presentare ai no-vax dimessi dall’ospedale un... 04.09.2021, Sputnik Italia

Non dovrà pagare nulla, perché il servizio sanitario nazionale è gratuito e l’assessore ha precisato che non si “lesinano cure a nessuno”, ma “daremo un memo dei costi del Sistema Sanitario Regionale ai no-vax curati e dimessi”.Si tratta quindi di un atto simbolico che faccia rendere conto di quanto il non vaccinato sia costato alla collettività per la sua cura, rispetto al costo irrisorio del vaccino.Intanto, l’ipotesi di obbligare i non vaccinati in Italia trova nuove forti sponde e diventa sempre più concreto un decreto legge emanato dal governo.

raus jUEde """""Non dovrà pagare nulla, perché il servizio sanitario nazionale è gratuito e l’assessore ha precisato che non si “lesinano cure a nessuno”, ma “daremo un memo dei costi del Sistema Sanitario Regionale ai no-vax curati e dimessi”."""" Io sono un NON vaccinato e pago circa 40 mila euro all'anno di tasse: quindi per me il servizio sanitario non è gratuito manco per il cazz*. Piuttosto questo imbecille mi presenti un documento in cui sia indicato quanto costano annualmente i baroni della medicina, le loro corti di medici apprendisti, e gli interventi specialistici di colorati di tutti i tipi che vengono appositamente nel nostro paese a farsi curare gratis. Un altro piddino ripugnante. 1

Irina Derefko dico a questo imbecille genetico, che la sanità ce la paghiamo con gli interessi. Presenti il conto anche a quei poveri cristiani che sono costretti a fare la chemio, dato che è scritto anche sul bugiardino che il vaccino che non è un vaccino, non protegge dal virus. Idiota complesso!! 0

