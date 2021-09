https://it.sputniknews.com/20210904/covid-in-russia-nuovi-casi-sotto-19mila-e-796-vittime-in-ventiquattro-ore-12785081.html

Covid in Russia: 18.780 nuovi casi e 796 vittime in ventiquattro ore

In Russia sono stati rilevati 18.780 nuovi contagi nell'ultimo giorno, ha comunicato il centro per la lotta al Covid. 04.09.2021, Sputnik Italia

Nell'ultimo giorno, in Russia sono stati registrati 18.780 casi di COVID-19, risulta dai dati del quartier generale per la lotta alla diffusione del coronavirus in Russia.Il giorno prima erano stati segnalati 18.856 nuovi casi. Il tasso di crescita giornaliero è dello 0,27%. Le guarigioni dal Covid sono state 18.737.La maggior parte dei nuovi casi sono stati rilevati a Mosca con 1.229 contagi, seguita da San Pietroburgo con 1.494.Durante la pandemia, in Russia sono stati rilevati ufficialmente 6.993.954 infezioni del nuovo coronavirus SARS-CoV-2, di cui 186.407 sono terminate con il decesso e 6.255.475 con la guarigione.Nel mondo, secondo gli ultimi dati dell'Oms, ci sono circa 218,9 milioni di casi di Covid, mentre, secondo le stime dell'Istituto Johns Hopkins, questo numero si avvicina già ai 220 milioni. Nel mondo, le vittime del coronavirus sono state 4,5 milioni circa. La situazione epidemiologica più difficile è negli Stati Uniti, in India e in Brasile. La Russia è al quarto posto per numero di contagi.

