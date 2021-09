https://it.sputniknews.com/20210904/consigliere-scientifico-di-biden-usa-devono-attrezzarsi-per-affrontare-minacce-peggiori-del-covid-12786988.html

Consigliere scientifico di Biden: USA devono attrezzarsi per affrontare minacce peggiori del Covid

L'amministrazione statunitense ha presentato venerdì un piano da 65,3 miliardi di dollari per dotare il Paese di mezzi e strumenti contro future minacce... 04.09.2021, Sputnik Italia

Il principale consigliere scientifico del presidente americano Joe Biden ha riconosciuto che l'attuale crisi sanitaria del coronavirus ha messo a nudo "problemi fondamentali" con il sistema sanitario pubblico americano, che "vanno ben oltre la preparazione alla pandemia"."Capacità molto migliori" saranno richieste dagli Stati Uniti di fronte a future minacce biologiche, ha avvertito. Il genetista ha sottolineato che, poiché qualsiasi prossima pandemia sarà probabilmente "sostanzialmente diversa" dal Covid, il governo statunitense farebbe bene a iniziare a prepararsi a questa eventualità.Secondo Lander, l'attuale crisi sanitaria ha colpito in un momento in cui i progressi, sia nella scienza che nella tecnologia, "hanno reso possibile rispondere molto più rapidamente che mai".Gli avvertimenti di Lander sono arrivati mentre svelava il piano di finanziamento per la preparazione alla pandemia della Casa Bianca. Il piano dell'amministrazione Biden, contenuto in un documento di 27 pagine intitolato "Preparazione alla pandemia americana: trasformare le nostre capacità", è organizzato in cinque "pilastri", rivolti a diverse parti del sistema sanitario pubblico.Per far decollare il piano, saranno necessari da 15 a 20 miliardi di dollari iniziali, con un investimento complessivo di $65 miliardi nei prossimi 7-10 anni.In linea con l'ambizioso piano, i fondi saranno investiti nel miglioramento dei vaccini, delle infrastrutture sanitarie pubbliche, nell'aggiornamento dei dispositivi di protezione individuale per la protezione contro una serie di agenti patogeni.Covid, situazione negli ospedali statunitensi e vaccinazioneI ricoveri per coronavirus rimangono pericolosamente alti negli Stati Uniti. Attualmente 102.804 persone sono ricoverate per Covid in tutto il Paese, secondo i dati del Dipartimento della Salute. Circa il 62% della popolazione statunitense ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid, secondo i dati dei CDC, e circa il 52,7% ha completato il ciclo vaccinale.

raus jUEde In altre parole, gli Usa si stanno attrezzando per attaccare con virus ancora più letali il resto dell'umanità, cercando di ridurre al minimo i danni in casa. Lo ripeto: No ebrei, no virus. 1

thor ....che virus libererete la prossima volta??? 0

