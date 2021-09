https://it.sputniknews.com/20210904/come-la-russia-monitora-i-caccia-americani-f-35-la-risposta-di-un-esperto-di-radar-12790343.html

Come la Russia monitora i caccia americani F-35? La risposta di un esperto di radar

Come la Russia monitora i caccia americani F-35? La risposta di un esperto di radar

Uno sviluppatore di radar ha affermato che la Russia monitora i caccia di quinta generazione americani F-35 utilizzando onde radio di lunghezza speciale. 04.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-04T19:28+0200

2021-09-04T19:28+0200

2021-09-04T19:28+0200

tecnologia militare

russia

usa

f-35

radar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/03/9613268_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_9a21378d437b0359241f174f63f3c642.jpg

Le stazioni radar russe "Container" tracciano i caccia F-35 stealth realizzati dagli Stati Uniti e altri velivoli "invisibili" grazie a determinate lunghezze d'onda, ha dichiarato il direttore generale della società RTI Systems Yury Anoshko in un'intervista con Sputnik al forum Army-2021. Anoshko ha spiegato che la stazione di rilevamento radar "Container" opera nella cosiddetta gamma delle onde corte, anche se la loro lunghezza varia da decine a centinaia di metri. In questo caso, l'effetto ottenuto attraverso l'uso di rivestimenti radioassorbenti e la forma dell'aeromobile stesso smette di essere efficace.Secondo Anoshko, la tecnologia stealth riduce la probabilità di rilevare un aereo in un determinato intervallo di lunghezze d'onda e, di norma, si concentra sull'intervallo di lunghezze d'onda in cui operano i radar di bordo di altri velivoli e i radar dei sistemi missilistici di contraerea. I radar aerotrasportati dei moderni aerei da combattimento operano principalmente in un range di lunghezze d'onda di diversi centimetri.

https://it.sputniknews.com/20210615/surreale-combattimento-aereo-tra-un-f-35-e-un-su-57-sorprende-gli-utenti-di-internet---video-11757918.html

russia

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tecnologia militare, russia, usa, f-35, radar