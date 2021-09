https://it.sputniknews.com/20210904/boom-di-pomodoro-cinese-in-italia-la-coldiretti-rischio-che-venga-spacciato-per-made-in-italy-12783163.html

Boom di pomodoro cinese in Italia, la Coldiretti: "rischio che venga spacciato per Made in Italy"

In Italia le importazioni di prodotti a base di pomodoro dalla Cina sono cresciute del 164 per cento nei primi cinque mesi del 2021. L'allarme di Coldiretti: "Rischio che venga spacciato come Made in Italy".

È uno dei prodotti più amati dagli italiani da quando, il 31 ottobre del 1548, il Viceré del Regno di Napoli regalò i semi di questi ortaggi, provenienti dalla Spagna, a sua figlia Eleonora di Toledo, moglie di Cosimo de’ Medici. Da quel momento in poi, il pomodoro è diventato un vero e proprio simbolo della tradizione gastronomica nazionale.L’Italia è il terzo produttore mondiale di “oro rosso”, con il 13% sul totale globale, ed è proprio dal nostro Paese che arriva la metà del pomodoro lavorato nell’Ue. Eppure, in Italia è boom di prodotti a base di pomodoro provenienti dalla Cina.Si tratta, per avere un termine di paragone, dell'equivalente del 15% della nostra produzione nazionale, che quest’anno è aumentata di 10 punti, per effetto dell’aumento della domanda in Italia e all’estero nel 2020.“Dalla Cina – spiega l’associazione dei produttori - si sta assistendo ad un crescendo di navi che sbarcano fusti di oltre 200 chili di peso con concentrato di pomodoro da rilavorare e confezionare”.Per questo, l’appello è di controllare attentamente questo tipo di commercio “per evitare che possa nascondere frodi o inganni”.“In Italia – ricorda l’associazione - esiste l’obbligo di etichettatura con il luogo di coltivazione del pomodoro utilizzato per i derivati, che hanno le rosse bacche come unico o principale ingrediente, ma nulla è previsto per i prodotti destinati all’estero”.La mancanza di tracciabilità potrebbe mettere a rischio i consumatori, che in Italia utilizzano circa 30 chili a testa di questo prodotto, ingrediente principale di alcuni dei piatti simbolo della tradizione italiana, come la pasta e la pizza.

