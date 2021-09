https://it.sputniknews.com/20210904/bloomberg-bitcoin-btc-a-100-mila-usd-ed-ether-eth-a-5-mila-usd-entro-2021-12783481.html

Bloomberg, Bitcoin (BTC) a 100 mila USD ed Ether (ETH) a 5 mila USD entro 2021

La vera notizia, in realtà, è che Bloomberg non prevede più i 400 mila USD per BTC, come aveva stimato ad aprile, quando la criptovaluta valeva 65 mila dollari.Ora gli analisti di Bloomberg hanno corretto il tiro, tuttavia la loro analisi resta degna di nota.Anzitutto, indicano che BTC ed ETH restano i punti di riferimento nel mercato delle criptovalute, il primo come riserva di valore e il secondo come punto di riferimento della finanza decentralizzata.Non trascurano l’avanzata di Cardano, con la sua criptovaluta ADA, ma gli analisti di Bloomberg credono che questa “abbia una storia di eccessiva speculazione”.L’indice S&P 500 contro le criptovaluteNel report mensile, che analizza il mercato delle criptomonete, viene posto sotto la lente di ingrandimento anche il rapporto che intercorre tra l’indice S&P 500 e le criptovalute. Bloomberg mette a confronto, quindi, i titoli azionari USA con il paniere di criptovalute incluso nell’indice Bloomberg Galaxy Crypto (BGCI).Qui il discorso è ovviamente complesso, perché non si nasconde che ci troviamo in una fase delicata per il settore delle criptovalute, in cui ci si domanda se è tutto una speculazione o, all’opposto, l’inizio di una nuova economia che possiamo chiamare crypto economy.A Tal proposito Bloomberg scrive, dando la sua versione:Poi fanno notare che Fidelity e Franklin Templeton sono due tra le maggiori società di gestione patrimoniale che hanno aggiunto digital asset al portafoglio finanziario.In questa visione si inserisce, quindi, il confronto tra criptovalute e azioni rappresentate dallo S&P 500 e si suppone che le prime abbiano due vantaggi:Cosa spinge Ether (ETH)Ed ecco cosa, secondo Bloomberg, spinge il prezzo di ether (ETH), la criptovaluta della Ethereum Network.Ethereum è il denominatore primario per gli NFT, i quali stanno guadagnando terreno, e questo fattore fa crescere la domanda di ETH ad un livello superiore rispetto all’offerta.Il fatto poi che con il cambio di protocollo, ad inizio di agosto (London), una certa quantità di criptovaluta ETH venga bruciata, sta portando ad una stabilizzazione dell’offerta proprio in un momento in cui la domanda è crescente.Meno ETH circolanti, più richiesta, uguale prezzo che vola.

