Ambasciatore russo a Kabul: operato dell’Occidente favorisce emigrazione dall’Afghanistan

L’ambasciata russa di Kabul sta lavorando per garantire forniture di aiuti umanitari all’Afghanistan, dichiara Dmitry Zhirnov, capo della delegazione... 04.09.2021, Sputnik Italia

Nell’intervista rilasciata a Sputnik Zhirnov ha parlato di come l’operato dell’Occidente abbia indotto un peggioramento della crisi economica nel Paese e ha ammonito circa le frettolose previsioni relative agli sviluppi in Panjshir. Infine, ha parlato di come si stanno sviluppando le relazioni con i talebani*.— Negli ultimi giorni sono al centro dell’attenzione gli eventi della valle del Panjshir. Le informazioni in merito sono contraddittorie. Come ha dichiarato Sergey Lavrov, ministro russo degli Esteri, Mosca spera che la situazione non sfoci in conflitti militari.— La Federazione Russa ha esposto chiaramente la sua posizione. Stiamo seguendo le ultime notizie che effettivamente sono contraddittorie, come del resto l’intero apparato mediatico afghano.Inoltre, sarebbe stato chiesto che tutte le nomine dei funzionari del nuovo governo venissero concordate con il cosiddetto autoproclamato fronte nazionale di resistenza del Panjshir.E, uso nuovamente il condizionale, parrebbe che il Panjshir avesse chiesto l’autonomia non solo per sé, ma anche per tutta una serie di province in cui prevale una popolazione non afferente al gruppo dei Pashtun. Evidentemente questo elemento ha svolto un ruolo rilevante.Ritengo che, nonostante i comunicati che vengono diramati, non dobbiamo fare stime frettolose. Ad esempio, sono state fatte previsioni apocalittiche su Kabul: che ci sarebbe stata una carneficina. Ma alla fine la città si è arresa a un gruppo disarmato di talebani che è entrato nella città la mattina del 15 agosto.— Il Ministero russo degli Esteri ha dichiarato che Mosca sta vagliando la possibilità di inviare aiuti umanitari in Afghanistan. Si tratta soltanto si cibo oppure anche di farmaci, tra cui anche vaccini contro il COVID?— Noi in qualità di ambasciata abbiamo predisposto un elenco di beni umanitari di prima necessità. Stiamo lavorando alla questione in maniera molto seria.Al momento in Afghanistan il problema principale è di natura economica. Il bilancio del Paese durante il governo Ghani era costituito per ben tre quarti da donazioni occidentali.— Al momento quante richieste di asilo ha ricevuto l’ambasciata? Chiaramente la situazione muterà molto rapidamente, ma quante richieste avete ricevuto? E da chi provengono?— Ad oggi l’elenco conta oltre 300 afghani che possiedono la seconda cittadinanza russa. Naturalmente sono considerati cittadini russi nei confronti dei quali abbiamo determinati obblighi. Includiamo qui anche il gruppo dei cittadini dei Paesi dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva. Questo è un primo macro-gruppo. Il secondo è costituito da circa 800 studenti afghani che studiano in Russia o si sono immatricolati proprio quest’anno. Non hanno avuto la possibilità di trasferirsi in Russia per via delle limitazioni legate alla pandemia. In questo momento la situazione nel Paese è tesa vista la contingenza politica instabile.— Riuscirete a organizzare il primo di questi ponti aerei durante questo mese?— Penso anche prima, chiaramente. Dipenderà in prima istanza dal regime di operatività dell’aeroporto. Infatti, noi non abbiamo il diritto di sottoporre ad alcun rischio né i nostri cittadini né gli studenti iscritti presso università russe. Le procedure dovranno essere il più possibile agevoli e sicure.— Non avete ancora intrattenuto alcun contatto con il costituendo governo?— Invece i talebani vi hanno comunicato le loro richieste in materia di aiuti umanitari? Cosa vorrebbero ricevere dalla Russia in termini di necessità della popolazione da soddisfare?— In linea generale non hanno particolari richieste. Sarebbero riconoscenti se riuscissimo a fornire qualsiasi genere di aiuto. —E giusto per dissipare qualsivoglia insinuazione: Mosca intende fornire armamenti al nuovo governo?— Assolutamente no.— L’ultima domanda riguarda la notizia della fuga del presidente Ghani e del denaro che “non riesco a stipare” nell’elicottero. Si sa che fine abbia fatto quel denaro?— Non abbiamo monitorato la questione. È una questione di competenza del popolo afghano monitorare i flussi di denaro statale. In quell’occasione abbiamo soltanto riferito ciò che hanno visto diversi testimoni. Ci è stato raccontato in un contesto in cui nessuno si è impegnato a difendere il governo Ghani.*Organizzazione terroristica vietata in Russia e altri Paesi

