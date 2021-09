https://it.sputniknews.com/20210904/3-miliardi--il-valore-della-criptovaluta-rubata-nel-2021-12790614.html

3 miliardi $ il valore della criptovaluta rubata nel 2021

I casi di frode e furti nel mercato delle criptovalute hanno raggiunto un valore complessivo di quasi 3 miliardi di dollari nel 2021, ha riportato Crypto Head... 04.09.2021, Sputnik Italia

Sebbene il numero di casi sia diminuito, con 32 incidenti nel 2021 contro i 38 nel 2020, si tratta di truffe e attacchi informatici su scala più ampia che valgono quasi 3 miliardi di dollari, rispetto agli 1,7 miliardi di dollari del passato, con un danno medio valutato in 93,3 milioni di dollari. Nell'ultimo decennio, gli hacker hanno effettuato 208 attacchi informatici su larga scala e rubato quasi 19,2 miliardi di dollari dal mercato delle criptovalute. Il 2021 dovrebbe essere l'anno con il maggior numero di attacchi informatici e crimini, in quanto i criminali della rete diventano sempre più sofisticati. Non a caso i bitcoin, che rappresentano il 43% del mercato delle criptovalute, sono diventate la valuta virtuale più attaccata, con il 33% di tutti gli hack e 92 casi in totale, seguita dall'ethereum, con 26 hack (12,8%). I Paesi in cui si sono verificate la maggior parte delle frodi e degli hack sono: gli Stati Uniti con 17 incidenti e il Regno Unito e la Corea del Sud con 12 e 9 casi rispettivamente. Allo stesso tempo, come tutto il resto nel cyberspazio, la maggior parte dei casi non è stata legata a nessun Paese specifico. La Turchia è storicamente il Paese il cui mercato delle criptovalute ha subito il maggior danno dagli hack: la frode Thodex gli ha provocato 2 miliardi $ di danni. Seguono il Giappone con 1,2 miliardi $ e la Cina con 1 miliardo $. Oltre alle truffe informatiche, i criminali della rete sfruttano le violazioni negli scambi di criptovalute e nei portafogli per rubare denaro.

