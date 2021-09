https://it.sputniknews.com/20210903/vaccinati-covid-19-under-20-battono-i-30-50-anni-12765295.html

Vaccinati Covid-19, gli under 20 battono la fascia 30-50 anni

Una volta erano gli adulti a dare l’esempio, ma al tempo della pandemia accade l’opposto e i dati della Fondazione Gimbe quasi lo certificano. Le età comprese... 03.09.2021, Sputnik Italia

E se gli over 80 sono quasi completamente vaccinati in Italia, la fascia 50-59 anni è coperta al 76,6%; restano 4,4 milioni di persone in questa fascia non ancora vaccinate.In questi dati nazionali vi sono poi anche delle differenze regionali, con la Sicilia che risulta essere la maglia nera, con il 18,6% non ancora coperto, e la Puglia maglia rosa, con il 7,6% ancora da coprire.Il vaccino è efficace?Secondo i dati della Fondazione Gimbe, l’efficacia del vaccino resta superiore al 94% nel ridurre i decessi e anche le forme più gravi della malattia. Si sono nettamente ridotti i ricoveri in terapia intensiva e le ospedalizzazioni tra quanti si sono vaccinati, ma non si sono ridotti affatto tali numeri tra quanti non sono vaccinati.I dati della campagna vaccinaleResta basso il numero di somministrazioni giornaliere, che non supera le 300 mila dosi (292.280 il 2 settembre).In totale, le somministrazioni sono 78,4 milioni e sono 38,2 milioni gli italiani over 12 anni che hanno completato il ciclo vaccinale, ovvero il 70,88% di questa fascia di popolazione.La media di dosi somministrate in base a quelle ricevute è dell’89,1% a livello nazionale, in discesa rispetto ai mesi precedenti, quando si era sfiorato anche il 95%.

raus jUEde A dimostrazione che la vaccinazione è direttamente proporzionale allo stato fisico (anzianità, patologie gravi) e inversamente proporzionale al livello di intelligenza. I dati parlano chiaro. 2

Zecca Comunista Qui c'è un dato gravissimo. Praticamente abbiamo genitori che non si vaccinano però invece fanno vaccinare i figli. Unica risposta che mi saprei dare su questo fatto non riesco manco a pronunciarla... Che orore 0

