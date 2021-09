https://it.sputniknews.com/20210903/trapani-i-carabinieri-aiutano-una-famiglia-con-bimbo-in-quarantena-senza-cibo-12768908.html

Trapani, i Carabinieri aiutano una famiglia con bimbo in quarantena senza cibo

Trapani, i Carabinieri aiutano una famiglia con bimbo in quarantena senza cibo

Scene di ordinaria solidarietà in epoca Covid-19 a Mazara del Vallo, Trapani, dove i Carabinieri hanno aiutato una famiglia indigente, in quarantena... 03.09.2021, Sputnik Italia

La chiamata di aiuto è giunta da una signora di 60 anni, che ha chiamato i Carabinieri affermando di essere l’unico punto di riferimento per il figlio, la nuora e il piccolo nipotino. I tre, in quarantena da giorni perché positivi al virus, non avevano più cibo e la signora, con una pensione di soli 500 euro mensili, non aveva più risorse per aiutarli.I militari dell’Arma hanno così effettuato la spesa in un supermercato della zona, acquistando latte, pane, acqua, pannolini e omogeneizzati.Terminato così il calvario vissuto dalla famiglia mazarese, composta da una coppia di coniugi indigenti, affetti da covid, e da un figlioletto di nemmeno due anni, febbricitante e senza la possibilità di mangiare.Solidale anche la successiva donazione della Fondazione San Vito Onlus di Mazara del Vallo, che ha ceduto altre provviste.Allertata la Protezione Civile dai militari, per fornire ulteriore supporto e scorte di alimenti alla famiglia.Giunti sul posto, i Carabinieri hanno lasciato la spesa fuori dall’abitazione, facendo tornare il sorriso sul volto di una madre in grande pensiero per la salute della sua famiglia, ma soprattutto del piccolo nipotino.

