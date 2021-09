https://it.sputniknews.com/20210903/torino-vasto-incendio-in-zona-porta-nuova---foto-e-video-12768147.html

Torino, vasto incendio in zona Porta Nuova - Foto e Video

Torino, vasto incendio in zona Porta Nuova - Foto e Video

Un importante incendio è scoppiato a Torino, in piazza Carlo Felice, di fronte alla stazione ferroviaria Porta Nuova, a causa della copertura di un edificio in... 03.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-03T12:20+0200

2021-09-03T12:20+0200

2021-09-03T12:21+0200

torino

incendio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/726/68/7266804_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_2f031ea0ecd9e47fcfce14b9f61f996d.jpg

Ne danno notizia i Vigili del Fuoco, che sono sul posto dalle ore 10.55 con cinque squadre di pompieri, e, come si vede da una delle immagini fornite dal Corpo, sul posto è giunta anche una lunga scala per consentire ai pompieri di elevarsi sopra il tetto dell’edificio per spegnere l’incendio. L’intervento è ancora in atto.Impressionanti le immagini che giungono dai social network. Una colonna di fumo nera, alta e molto densa, si è elevata sopra un antico edificio che si trova proprio di fronte all’ingresso della stazione ferroviaria, dove numerose persone si sono fermate ad osservare stupite e preoccupate la scena che avevano davanti agli occhi.Un residente di Torino ha postato, preoccupato, alcune foto scattate dal tetto di casa sua, che mostrano la densa e alta colonna di fumo elevarsi dal tetto dell’edificio andato in fiamme a pochi passi dalla stazione di Torino Porta Nuova.Non si segnalano, al momento feriti. L’origine dell’incendio è da accertare, ma, secondo il Corriere di Torino, il fuoco si sarebbe sviluppato in prossimità di una impalcatura.Evacuato, per precauzione, l’intero edificio, compresi i negozi al piano terra, tra cui Decathlon.

torino

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

torino, incendio