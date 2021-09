https://it.sputniknews.com/20210903/test-salivari-a-scuola-lo-studio-in-un-anno-solo-21-casi-e-nessun-contagio-12775578.html

Test salivari a scuola, lo studio: "In un anno solo 21 casi e nessun contagio"

Test salivari a scuola, lo studio: "In un anno solo 21 casi e nessun contagio"

Sono i risultati di una ricerca condotta dal Bambin Gesù di Roma su oltre mille studenti. Villani: "L’utilizzo periodico dei test salivari ottima strategia di monitoraggio che va incoraggiata”.

scuola

coronavirus in italia

I risultati della ricerca, condotta proprio dagli esperti dell’ospedale pediatrico della Santa Sede, rilanciano il dibattito sull’utilizzo dei tamponi salivari per garantire la sicurezza nelle aule scolastiche.Nelle scorse settimane ad insistere sul punto proprio con il ministro Bianchi era stato il Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (Fonags). Nello stesso incontro, i rappresentanti della Onlus Pro Vita e Famiglia avevano chiesto “la distribuzione gratuita di tamponi salivari agli studenti e ai lavoratori della scuola” proprio per “ridurre il rischio di contagio e favorire il ritorno in presenza di tutti gli studenti”.La Lega, con Matteo Salvini, dopo il via libera ai test salivari per l’ottenimento del green pass, vorrebbe che fossero “gratuiti per tutti”.Ora lo studio del Bambin Gesù conferma l’efficacia di questo strumento, già usato in alcune regioni italiane, almeno per limitare il contagio all’interno delle aule.“Il nostro progetto conferma che la scuola è un luogo sicuro se vengono rispettate le giuste misure di prevenzione e se viene fatta la corretta eduzione sanitaria agli studenti, al personale, ai professori e anche alle famiglie”, ha commentato Villani, mentre la presidente del Bambin Gesù, Mariella Enoc, ha ribadito che “è essenziale fare di tutto perché le scuole restino aperte nei prossimi mesi e le lezioni si svolgano in presenza”.La ricerca è stata portata avanti dal Bambin Gesù, in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria (SIP), l’Istituto di Ortofonologia e la Fondazione Mite. A partecipare sono state due scuole della Capitale, l’Istituto Comprensivo Regina Elena e l’Istituto Paritario Santa Maria Ausiliatrice, con oltre mille studenti, di età compresa tra 5 e 19 anni, e 200 tra professori e personale impiegato all’interno degli istituti, pari al 96 per cento del totale.Durante i primi tre mesi di monitoraggio, come mostrano i risultati preliminari pubblicati sul Journal of Pediatrics, sono stati individuati soltanto 16 casi positivi e nessun caso di contagio tra le classi. I dati definitivi emersi dallo studio sono stati anticipati oggi al ministro Patrizio Bianchi, in attesa di essere pubblicati.

Zecca Comunista Cosa ho detto io giorni fa... Proprio questo. E non mi servivano i test salivari, io osservavo e nonostante pessima organizzazione virus non circolava a scuola. Ma qua mi soffermerei sui 3 mesi di indagini svolti quando?... Evidentemente scorso anno scolastico. E poi cosa hanno fatto? Hanno fatto vaccinare il personale scolastico. E qui mi sorge un altro dubbio. Perché cominciare dal personale scolastico visto che già sapevano che virus non circola nelle aule?... Perché hanno sondato ed hanno capito che è una fascia che cederà facilmente. E così facendo hanno sfondato il muro per poi fare altri obblighi... A quel punto dico a tutti quelli che mi stanno studiando in questo momento di non perdere tempo perché domani non sarò la stessa persona di oggi. 0

