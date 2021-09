https://it.sputniknews.com/20210903/studio-olandese-rivela-la-percentuale-di-contagi-tra-operatori-sanitari-vaccinati-contro-il-covid-12763653.html

Studio olandese rivela la percentuale di contagi tra operatori sanitari vaccinati contro il Covid

03.09.2021

2021-09-03T07:34+0200

Scienziati olandesi hanno analizzato l'incidenza del Covid-19 in un ampio gruppo di operatori sanitari vaccinati e hanno scoperto che dopo aver completato il ciclo vaccinale, meno dell'1% si è ammalato. In quasi tutti i casi di malattia è stata diagnosticata la variante Delta. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sul server di prestampa medRxiv.org. Come raccomandato dai Centers for Disease Control and Prevention, i ricercatori hanno contato solo le cosiddette infezioni di svolta, ovvero i casi sintomatici di malattia che sono comparsi più di 14 giorni dopo la seconda dose di vaccino, a condizione che la persona non fosse positiva al coronavirus. L'analisi ha mostrato che su 24.706 persone che hanno ricevuto un ciclo completo di vaccini mRNA o vettori virali, 161 persone si sono ammalate, ovvero lo 0,65% di tutti i vaccinati.Tutti i casi, come notano gli autori dello studio, erano lievi e nessuno ha avuto bisogno del ricovero. La maggior parte delle infezioni, il 90,5%, è stata causata dalla variante delta di SARS-CoV-2. L'età media dei pazienti era di 25 anni e mezzo.Sulla base dei risultati ottenuti, gli autori concludono che la vaccinazione è molto efficace nel prevenire una forma grave di Covid-19, tuttavia, in alcuni rari casi, le persone vaccinate possono infettarsi e trasmettere l'infezione ad altri. Gli scienziati fanno notare che la loro ricerca non era finalizzata a determinare l'efficacia di vaccini specifici, hanno solo valutato i risultati cumulativi per tutti i vaccinati.

