Russia, riserve in oro e valuta estera da record dopo l'erogazione di 17,5 miliardi $ dal Fmi

La scorsa settimana, il Fondo Monetario Internazionale ha erogato ai suoi membri circa 650 miliardi di dollari in diritti speciali di prelievo senza interessi... 03.09.2021, Sputnik Italia

Le riserve auree e in valuta estera della Russia hanno raggiunto un nuovo massimo storico dopo il 1991, ha riferito la Banca Centrale russa.Secondo i dati pubblicati, le riserve totali della Russia ammontano attualmente all'equivalente di 615,6 miliardi di dollari, in aumento del 3,4%, ovvero circa 20 miliardi di dollari, tra il 20 e il 27 agosto. La Banca centrale ha confermato che i 17,5 miliardi di dollari in contanti ricevuti dal Fmi hanno costituito la maggior parte dell'aumento.Il precedente record per le riserve auree e in valuta della Russia è stato stabilito alla fine di maggio 2021, quando ammontavano a 605,9 miliardi $.Le riserve del Fondo Nazionale della Russia, il quarto più grande al mondo, sono calcolate per includere tutte le attività altamente liquide a disposizione della Banca centrale e del governo russo. Riguardano l'oro, le disponibilità liquide e la valuta estera.La Russia è uno dei pochi Paesi al mondo in grado di liquidare completamente i propri debiti esteri utilizzando le sole riserve. All'inizio di quest'anno, la Camera dei Conti russa ha calcolato che il debito nazionale della Russia aveva raggiunto i 20,4 trilioni di rubli, equivalenti a circa 274,7 miliardi di dollari, ovvero il 17,7% del Prodotto Interno Lordo. Se tutti i creditori dello Stato russo dovessero chiedere il rimborso dei fondi prestati, Mosca avrebbe ancora oltre 340 miliardi di dollari nelle sue riserve.

