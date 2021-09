https://it.sputniknews.com/20210903/roma-caos-tra-pesci-morti-e-invasione-di-cinghiali-ed-e-scontro-tra-raggi-e-zingaretti-12769110.html

Roma: caos tra pesci morti e invasione di cinghiali, ed è scontro tra Raggi e Zingaretti

Roma: caos tra pesci morti e invasione di cinghiali, ed è scontro tra Raggi e Zingaretti

Dopo l'esposto presentato dal Campidoglio contro la Regione Lazio sull'invasione dei cinghiali nella Capitale, da via Cristoforo Colombo replicano che la responsabilità è del comune. E FdI denuncia la Raggi per "concorso in disastro ambientale".

2021-09-03T13:47+0200

2021-09-03T13:47+0200

2021-09-03T13:47+0200

italia

roma

nicola zingaretti

virginia raggi

ambiente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/17/9563937_0:300:1600:1200_1920x0_80_0_0_75ea43723d3661a5d96abc89aae78cfb.jpg

Un esposto per possibile “concorso in disastro ambientale”. È l’ultima grana con cui deve confrontarsi la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che in questi giorni è alle prese con un botta e risposta con la Regione Lazio sul problema dei cinghiali che invadono diversi quartieri della Capitale.Sotto accusa, stavolta, c’è la strage di pesci nel Tevere e nelle acque del litorale romano, che sarebbe stata causata dalla sporcizia accumulata sulle strade e nei tombini, riversatasi nel fiume dopo il temporale dello scorso 24 agosto. Un paradosso per l’amministrazione grillina, che fa dell’ambientalismo una bandiera.A denunciare “l'incuria delle strade e del verde pubblico e la sporcizia che attanaglia la città” sono Enrico Cola ed Elisabetta Bianchi, candidati di Fratelli d’Italia al secondo municipio di Roma, che hanno presentato la denuncia contro la sindaca.Cola e Bianchi, chiedono quindi alla procura di Roma di chiarire le “eventuali responsabilità dell'amministrazione capitolina e della sindaca Raggi alla luce della possibile fattispecie di concorso in disastro ambientale”.I due candidati chiedono, inoltre, che si valutino i danni al turismo e all’immagine della città.Intanto, dopo l’esposto depositato in procura dalla prima cittadina per la mancata attuazione di piani di gestione efficaci da parte della Regione Lazio sui cinghiali, da via Cristoforo Colombo replicano che “la responsabilità degli animali che si trovano fuori dai parchi è in capo ai comuni”.“Spetta agli amministratori locali – chiarisce la regione governata da Zingaretti in una nota, ripresa dall’Agi - intervenire per contenere la presenza degli animali sulle strade e sul territorio cittadino al fine di salvaguardare la sicurezza della comunità".Nei giorni scorsi anche il Codacons aveva definito “infondato” l’esposto della Raggi, bocciando l’iniziativa della sindaca e bollandola come una “trovata elettorale”.“Diverse sentenze di Tar e Consiglio di Stato – ricorda l’associazione - hanno stabilito in modo netto come il compito di disinfestare le aree dove si registra la presenza di animali e quello di garantire l’igiene ambientale e la salute sul territorio spettino proprio ai Comuni, trattandosi di un’attività ordinaria, preventiva e generale di stretta competenza comunale”.L’invasione dei cinghiali nelle strade della Capitale, quindi, sarebbe “diretta conseguenza della mancata previsione e attuazione, da parte della Regione Lazio, di efficaci piani di gestione”.Nel frattempo, con il rientro dalle vacanze, i rifiuti tornano ad accumularsi attorno ai cassonetti nei quartieri della città, attirando gli animali. È stata proprio l’Ama, la municipalizzata che si occupa dei rifiuti, secondo Roma Today, a lanciare l’allarme, qualche giorno fa, sul rischio di una nuova emergenza se non si trovano ulteriori impianti di trattamento.E ad attaccare Raggi e Zingaretti è anche la Lega con Barbara Saltamartini, candidata al consiglio comunale, che accusa l’amministrazione del Pd e quella del M5S di non aver applicato il protocollo d’intesa del settembre 2019 tra Roma Capitale, Regione Lazio e Città Metropolitana, che prevede anche “la cattura o l’abbattimento” degli esemplari in surplus.“Raggi e Zingaretti – attacca Saltamartini - la smettano di rimpallarsi responsabilità che evidentemente appartengono a entrambi”.

https://it.sputniknews.com/20210827/moria-di-pesci-nelle-acque-del-tevere-e-del-litorale-romano-12676805.html

https://it.sputniknews.com/20210902/jararacussu-il-serpente-brasiliano-che-potrebbe-aiutare-a-combattere-il-covid-19-12754731.html

Igor Yak I cinghiali basta obbligare a green pass e problema è risolto. Oggi così dovrebbe funzionare. 0

1

roma

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

italia, roma, nicola zingaretti, virginia raggi, ambiente