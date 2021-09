Rivelato l'ingrediente per rendere più gustose e succose le tue polpette

https://it.sputniknews.com/20210903/rivelato-lingrediente-per-rendere-piu-gustose-e-succose-le-tue-polpette-12780670.html

Le casalinghe esperte sanno sicuramente che preparare le polpette solo con la carne non è una buona idea. In questo modo le vostre polpette risulteranno troppo... 03.09.2021, Sputnik Italia

Per renderle perfette servono patate crude. Vi chiederete sicuramente perché è necessario aggiungere patate crude alla carne macinata destinata alla preparazione delle polpette. Ci sono tre buone ragioni. Grazie all'aggiunta di patate le vostre polpette saranno soffici, inoltre le patate crude aiuteranno a migliorare il gusto della carne, inoltre le polpette saranno più succose. Come aggiungere le patate correttamente? Per una porzione standard di carne macinata, equivalente a mezzo chilo, prendi una patata grande. Puoi grattugiarla o usare un mixer ad immersione. Alcune massaie, dopo aver grattugiato le patate, sciacquano il tutto in acqua fredda e poi rimuovono il liquido in eccesso. In questo modo eliminano l'amido. In questo caso, però, occorrerà aggiungere l'albume. Unite poi le patate grattugiate alla carne macinata insieme alla cipolla, condite con sale, spezie, aglio, proprio come siete soliti preparare le polpette secondo la vostra ricetta. Quindi amalgamare bene il tutto e formare delle palline con l'impasto di carne preparato, avvolgerle nel pangrattato e friggerle. Se questi consigli non vi bastano potete aggiungere alle polpette tritate anche il semolino o le zucchine grattugiate. Anche le carote o le barbabietole sono un buon consiglio. Puoi anche aggiungere un po' di aceto al composto di carne. Ti chiedi il perché? Questo ingrediente aiuta la carne ad essere molto più morbida e succosa.

