Renzi elogia Draghi e lancia una frecciatina a Conte

L'ex premier e leader di Italia Viva si esprime: "Draghi più bravo di me. Conte no". 03.09.2021, Sputnik Italia

Durante un intervento alla scuola di politica di Italia Viva a Ponte di Legno, in provincia di Brescia, Matteo Renzi ha elogiato il presidente del Consiglio Mario Draghi e, allo stesso tempo, ha lanciato una frecciatina all'ex premier Giuseppe Conte, con cui i rapporti non sono mai stati idilliaci.Riguardo al modo di fare politica, Renzi ha fatto appello ad "inseguire le idee, non i like", portando l'esempio dei socialdemocratici tedeschi.Ricordiamo che in Germania, domenica 26 settembre, si svolgeranno le elezioni politiche per il Bundestag. Queste elezioni saranno orfane della cancelliera Angela Merkel, che, dopo quattro mandati consecutivi, ha deciso di non candidarsi, scegliendo di ritirarsi dalla politica.

