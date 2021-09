https://it.sputniknews.com/20210903/regioni-in-zona-gialla-chi-rischia-e-chi-no-dal-6-al-13-settembre-12766498.html

Regioni in zona gialla, chi rischia e chi no dal 6 al 13 settembre

Regioni in zona gialla, chi rischia e chi no dal 6 al 13 settembre

Atteso per oggi, venerdì 3 settembre, il nuovo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità (Iss), attraverso cui il ministro della Salute decide le regioni...

La Sicilia è già in zona gialla e lì resterà almeno fino al 12 settembre, ma a rischiare di raggiungerla ci sono la Sardegna e la Calabria, i cui numeri sono in peggioramento già da tempo, ma non tali da farle cadere in zona gialla già da lunedì 6 settembre.Tuttavia, Sardegna e Calabria sono osservate speciali e il monitoraggio di venerdì 11 settembre potrebbe essere quello che farà scattare il passaggio in zona gialla anche in queste due regioni.Il resto d’Italia, invece, per ora, resiste in zona bianca.Cosa prevede la zona giallaIn zona gialla scatta l’obbligo di mascherina anche all’aperto e, quando si entra nei locali chiusi di bar, pub e ristoranti, oltre al green pass, scatta il limite di 4 persone al tavolo.Fattore che, ovviamente, pesa sullle attività del settore della ristorazione e causa ulteriori aggravi.Quando scatta la zona gialla?La zona gialla scatta quando una regione presenta oltre 50 casi per 100 mila abitanti, supera il 10% di posti letto occupati in terapia intensiva e supera il 15% di posti letto occupati in area medica.Il recente rapporto della Fondazione Gimbe ha indicato la Sicilia e la Calabria con un indice superiore al 15% in area medica, e la Sicilia e la Sardegna con un indice superiore al 10% in terapia intensiva.Molto dipenderà dall'andamento della campagna vaccinale.

