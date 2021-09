https://it.sputniknews.com/20210903/regione-lazio-stop-al-drone-che-misura-la-febbre-in-spiaggia-a-ostia-un-pasticcio-12772594.html

Regione Lazio, stop al drone che misura la febbre in spiaggia a Ostia: un pasticcio

Regione Lazio, stop al drone che misura la febbre in spiaggia a Ostia: un pasticcio

L'idea era: misuriamo la temperatura delle persone presenti sul litorale di Ostia con l'ausilio di un drone dotato di termocamera. Ma l'iniziativa del'Asl Roma...

Ad Ostia, il prossimo weekend non ci sarà un drone a sorvolare il litorale a caccia di temperature alte tra i bagnanti.“Su Ostia non ci sarà alcun volo di drone, è un’iniziativa autonoma della Asl Roma 3 che non rientra nella programmazione dell’Unità di Crisi Covid-19” ha tuonato l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, come riportato dal RomaToday.Quindi, l’iniziativa autonoma del’Asl Roma 3 non rientrava in una programmazione concordata, seppur sperimentale. Ed infatti il post che annunciava il drone in spiaggia è stato rimosso.Secondo le informazioni date dalla stessa Azienda sanitaria, il drone avrebbe dovuto volare a una altezza di circa 25 metri e a una distanza minima dai villeggianti di 30 metri. Una distanza di rispetto, che nelle intenzioni aveva lo scopo di evitare al drone di essere percepito come invasivo dai bagnanti.

