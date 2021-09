https://it.sputniknews.com/20210903/rasi-ex-direttore-ema-il-governo-potrebbe-imporre-lobbligo-vaccinale-anche-subito-volendo-12765897.html

Rasi, ex direttore EMA: “Il Governo potrebbe imporre l’obbligo vaccinale anche subito, volendo”

Rasi, ex direttore EMA: “Il Governo potrebbe imporre l’obbligo vaccinale anche subito, volendo”

Guido Rasi, ex direttore dell’EMA, ha spiegato ai media che l’Agenzia Europea per i Medicinali, a differenza dell’omologa Food and Drug Administration... 03.09.2021, Sputnik Italia

“Se il governo italiano volesse mettere l’obbligo vaccinale per tutti potrebbe farlo, come del resto ha fatto per alcune categorie, senza alcuna limitazione derivante dal tipo di autorizzazioni concesse dall’Ema”, ha spiegato Guido Rasi, professore ordinario di Microbiologia presso l'Università di Roma Tor Vergata, ex direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (2008-2011) ed ex direttore esecutivo della stessa Agenzia europea per i medicinali (EMA - European Medicines Agency, 2011-2020).Rasi, consulente del Commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Figliuolo, in precedenza si era dichiarato favorevole all’obbligo vaccinale. In una intervista andata in onda sul Tg3 due settimane fa aveva detto:In questa circostanza, in un’intervista per La Stampa, ha parlato della differenza tra il sistema europeo dell’EMA e quello americano della Food and Drug Administration, spiegando che, appunto, l’EMA ha già concesso un’autorizzazione piena ai governi in materia di obbligo vaccinale, mentre il sistema americano prevede un’autorizzazione di emergenza, poi da convalidare.“Gli americani dispongono di un’autorizzazione d’emergenza, da convalidare in un secondo momento. Il sì dell’Ema invece è pieno fin da subito, per questo è stato più meditato, anche se resta condizionato a una serie di studi da realizzare fino al 2023, pena la revisione dell’autorizzazione”.

