Raid dell'aviazione israeliana in Siria: contraerea di Damasco distrugge 21 razzi su 24

Lo ha affermato il contrammiraglio Vadim Kulit, vicedirettore del Centro russo per la riconciliazione delle parti siriane in conflitto. 03.09.2021, Sputnik Italia

Le forze aeree israeliane hanno attaccato obiettivi in ​​Siria, la contraerea siriana ha distrutto 21 dei 24 missili con i lanciarazzi Buk e Pantsir di fabbricazione russa, ha affermato il contrammiraglio Vadim Kulit, vicedirettore del Centro russo per la riconciliazione delle parti siriane in conflitto.Il contrammiraglio ha osservato che le forze di difesa aerea siriane in servizio hanno distrutto 21 razzi grazie ai complessi Buk-M2E e Pantsir-S1 di fabbricazione russa in servizio nelle forze armate siriane.

Superbianco Juden Palestine apartheid Gli ebrei hanno creato il loro Stato ideale, provarono con i bolscevichi in Russia, poi Yabotinsky sionista prese lezioni da Hitler e Mussolini e la scelta é sotto gli occhi di tutti. Israele Stato etnico ebreo, razzista, terrorista, colonialista, uccisore di bambini, ladro di terre, autore di genocidio di nativi palestinesi. Gli ebrei, come i tedeschi con Hitler, non possono dire di non sapere, a 80 anni dalla loro catastrofe, usano metodi appresi dai nazisti ariani. 0

