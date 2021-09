https://it.sputniknews.com/20210903/putin-sullafghanistan-non-si-puo-imporre-la-democrazia-12774982.html

Putin sull'Afghanistan: "non si può imporre la democrazia"

Secondo il capo di Stato russo, in Afghanistan è in corso una catastrofe umanitaria. 03.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-03T17:08+0200

2021-09-03T17:08+0200

2021-09-03T17:08+0200

vladimir putin

afghanistan

russia

occidente

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/12776858_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_dd652194b2aeb93d7c34608584981d6e.jpg

Il presidente russo Vladimir Putin, parlando al Forum Economico Orientale, ha definito la situazione in Afghanistan, dopo il ritiro delle truppe americane, un disastro umanitario. Ha anche richiamato l'attenzione sul numero di persone che hanno lavorato per gli Stati Uniti e gli alleati, per poi ritrovarsi abbandonate.Tuttavia, come ha sottolineato, l'obiettivo principale era proprio quello di promuovere il cattolicesimo. Ora, secondo Putin, non è in atto una colonizzazione spirituale o economica, ma si cerca di mantenere la propria influenza, con il pretesto di promuovere i principi della democrazia.Parlando dell'Afghanistan, il presidente ha rilevato l'inammissibilità di imporre la democrazia dall'esterno con "mezzi violenti".Crisi afghanaLa situazione in Afghanistan si è aggravata particolarmente ad agosto quando i talebani* hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative dopo l'annuncio del ritiro delle truppe americane e della Nato dal Paese. Il 15 agosto, i talebani sono entrati a Kabul e hanno preso il controllo del palazzo presidenziale. Il presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato il Paese per "scongiurare un bagno di sangue".*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e molti altri Paesi

thor come dovevasi dimostrare. 0

1

afghanistan

russia

vladimir putin, afghanistan, russia, occidente