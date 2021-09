https://it.sputniknews.com/20210903/omicidio-dalla-chiesa-mattarella-ricorda-il-prefetto-ucciso-dalla-mafia-12769691.html

Omicidio Dalla Chiesa, Mattarella ricorda il prefetto ucciso dalla mafia

Il 3 settembre di 39 anni fa, a Palermo, venne ucciso, in un agguato mafioso, il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, insieme a sua moglie Emanuela Setti... 03.09.2021, Sputnik Italia

Il capo di Stato Sergio Mattarella ha rilasciato una dichiarazione in occasione del 39° anniversario dell'uccisione a Palermo, per mano di Cosa Nostra, del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa insieme a sua moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente della scorta Domenico Russo.Per Mattarella, l'omicidio di Dalla Chiesa divenne occasione per la comunità nazionale di "reagire facendosi forte della stessa determinata e lucida energia di cui Carlo Alberto Dalla Chiesa aveva già dato esempio, durante il suo brillante percorso nell’Arma dei Carabinieri, nell’impegno contro organizzazioni criminali e terroristiche".Infine, nel suo intervento, il capo di Stato ha sottolineato come la morte di Dalla Chiesa rappresentò una svolta nella lotta contro la criminalità organizzata.Carlo Alberto dalla Chiesa, che da carabiniere partecipò alla Resistenza e nel Dopoguerra si contraddistinse nella lotta prima al banditismo, nel Sud, e poi al terrorismo delle Brigate Rosse, il 6 aprile 1982 venne nominato Prefetto di Palermo per contrastare Cosa Nostra. Il 3 settembre dello stesso anno trovò la morte mentre, con l'auto, viaggiava insieme alla sua consorte. Anche l'agente della scorta, che lo seguiva con un'altra vettura, venne freddato da un sicario. Per i tre omicidi sono stati condannati all'ergastolo come mandanti i vertici della Mafia siciliana, ossia i boss Totò Riina, Bernardo Provenzano, Michele Greco, Pippo Calò, Bernardo Brusca e Nenè Geraci.

MG Mg LUI AVEVA GIURATO SULLA COSTITUZIONE. NON SIETE IN GRADO DI NOMINARLO. 0

